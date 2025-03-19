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На Харківщині рятувальники загасили пожежу після артобстрілу

На Харківщині рятувальники загасили пожежу після артобстрілу

Сьогодні, 19 березня, росіяни завдали артударів по будинках в Куп’янську. Внаслідок обстрілу в одній з осель розпочалася пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники ДСНС гасили вогонь під загрозою повторних ворожих атак.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися дев’ятеро надзвичайників, дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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