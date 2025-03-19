Сегодня 12:19
Просмотров: 123
На Харківщині рятувальники загасили пожежу після артобстрілу
Сьогодні, 19 березня, росіяни завдали артударів по будинках в Куп’янську. Внаслідок обстрілу в одній з осель розпочалася пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники ДСНС гасили вогонь під загрозою повторних ворожих атак.
До ліквідації наслідків обстрілу залучалися дев’ятеро надзвичайників, дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та медичний розрахунок ДСНС.