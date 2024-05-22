На Харківщині росіяни вдарили дроном по поліцейському авто: один правоохоронець загинув
Під час евакуації населення у Вовчанську російський дрон влучив в авто поліцейських, загинув один з правоохоронців.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 22 травня близько 11:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля правоохоронців.
Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи.
41-річний поліцейський загинув. 27-річний поліціянт отримав поранення.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).