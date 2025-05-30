На Харківщині Сили оборони зупинили 13 атак окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 травня. Розпочалася 1192 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційного удару, скинув при цьому 158 КАБів. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 – з реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Хотіївка Чернігівської області;Миропілля, Миропільське, Барило, Писарівка, Осоївка Сумської області;Підлиман Харківської області;Новопавлівка Дніпропетровської області;Сіверськ, Довга Балка Донецької області; Гуляйполе, Верхня Терса, Малинівка, Ольгівське, Новоселівка Запорізької області;Ольгівка Херсонської області.

На Харківському напрямку ЗСУ зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости