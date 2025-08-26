На Харківщині тривають три боєзіткнення

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 26 серпня. Триває 1280 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки на позиції ЗСУ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

