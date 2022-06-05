На Харківщині від російських обстрілів 5 червня загинули двоє людей, ще двоє — поранені

Окупанти РФ обстріляли село Чорноглазівка Золочівської громади із системи “Град”, повідомив Суспільному голова громади Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілу загинула жінка, знищений один будинок, ще один — пошкоджений.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, від обстрілів вранці 5 червня в селі Черкаська Лозова Дергачівської громади загинув 45-річний чоловік. У місті Балаклія поранені двоє людей — 68-річна жінка та 61-річний чоловік.

Також російська армія вперше обстріляла село Леміщено Золочівської громади Харківщини. Снаряд поцілив у енергетичну підстанцію.

За словами Коваленка, внаслідок обстрілу пошкоджена енергомережа. Бригада енергетиків наразі ліквідує пошкодження. Загиблих або поранених немає, приватні будинки не постраждали.

Крім того, вночі з 4 на 5 червня війська РФ обстріляли Олександрівку. Там поцілили у приміщення приватного підприємства. Також пошкоджені два приватних будинки. Загиблих або поранених немає.

Агентство Телевидения Новости