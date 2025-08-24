Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 116

На Харківщині загинув 24-річний військовий зі Зміївської громади

На Харківщині загинув 24-річний військовий зі Зміївської громади

У бою на Харківському напрямку загинув 24-річний солдат Роман Калюжний із села Бірки Зміївської громади.

Про це пише «Медійний Зміїв».

Роман Калюжний народився та виріс у селі Бірки Зміївської громади. Після школи здобув професію зварювальника.

У лютому 2025 року чоловік підписав контракт і став стрільцем 3-го штурмового спеціалізованого відділення.

11 серпня 2025 року поблизу села Копанки Ізюмського району на Харківщині солдат Роман Калюжний загинув. Захисникові було 24 роки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 