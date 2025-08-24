Сегодня 09:00
На Харківщині загинув 24-річний військовий зі Зміївської громади
У бою на Харківському напрямку загинув 24-річний солдат Роман Калюжний із села Бірки Зміївської громади.
Про це пише «Медійний Зміїв».
Роман Калюжний народився та виріс у селі Бірки Зміївської громади. Після школи здобув професію зварювальника.
У лютому 2025 року чоловік підписав контракт і став стрільцем 3-го штурмового спеціалізованого відділення.
11 серпня 2025 року поблизу села Копанки Ізюмського району на Харківщині солдат Роман Калюжний загинув. Захисникові було 24 роки.