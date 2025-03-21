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На Харківщині загинув військовий з Чугуївської громади

На Харківщині загинув військовий з Чугуївської громади

На фронті загинув житель Чугуївської громади, 51-річний військовослужбовець Олексій Ільяков.

Про це повідомили в Чугуївській міській раді.

Олексій народився 11 грудня 1973 року в Чугуєві, де і навчався у школі №5. Після школи проходив строкову службу. Після армії проходив службу в полку охорони ГТС ПУВХ «Донець». В 90-х роках служив в МВС України. З 2019 року Олексій з сім’єю жив в селищі Кочеток.

З 2020 року Олексій Ільяков доєднався до Сухопутних військ ЗСУ. У 2023 вступив добровольцем до 116 ОМБр. Загинув 17 березня 2025 року в Куп’янському районі Харківської області.

У захисника залишилися дружина.

Агентство Телевидения Новости

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