На Харківщині ЗСУ відбили одну атаку росіян з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 1 січня. Триває 1408 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загальна кількість бойових зіткнень з початку доби уздовж усієї лінії фронту становить 45.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз атакували укріплення українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій противника не відмічено.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости