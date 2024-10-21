На Харківському та Куп’янському напрямках відбито 16 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 жовтня. 971 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 136 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1424 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Малушине, Новеньке, Яблунівка, Дергачі, Богуславка, Харків, Вовчанськ, Синькове, Надія, Сіверськ, Часів Яр, Слов’янськ, Іллінка, Стінки, Торецьк, Леонідівка, Селидове, Шевченко, Новотроїцьке, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Новоданилівка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Лобкове, Іванівка.

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 20. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости