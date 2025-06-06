Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:30
Просмотров: 79

На Харківському та Куп’янському напрямках ЗСУ відбили п’ять атак росіян

На Харківському та Куп’янському напрямках ЗСУ відбили п’ять атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 6 червня. Триває 1199 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На фронті сьогодні відбулося вже 110 бойових зіткнень.

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка – українські захисники відбили всі ворожі штурми.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак в районах населених пунктів Греківка, Колодязі й в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 