На Харківському та Куп’янському напрямках ЗСУ відбили п’ять атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 6 червня. Триває 1199 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На фронті сьогодні відбулося вже 110 бойових зіткнень.

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка – українські захисники відбили всі ворожі штурми.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак в районах населених пунктів Греківка, Колодязі й в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости