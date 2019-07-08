На Львовщине пожарные спасли аистов от жестокой гибели

В селе Жовтанец Львовской области пожарные спасли аистов, родители которых погибли в электрических кабелях, птицы пробыли в гнезде без еды четыре дня.

Об этом стало известно из соцсетей.

Жители села нашли родителей птенцов мертвыми с обгоревшими крыльями и сообщили об этом местной бригаде спасателей.

Птенцы четыре дня были без пищи. Спасатели помогли снять аистов из гнезда. Сейчас аистам оказывают помощь, они обессилены, даже не двигаются. Но, по словам очевидцев, все целы и невредимы.

"От имени Жовтанецкого сельского совета благодарим наших спасателей за важную работу, дом Спасенных Животных и неравнодушных жителей громады, особенно Марьяну Лихопатер, которая сообщила о случае", - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости