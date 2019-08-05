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На одесских пляжах после сильных ливней не рекомендуют купаться

На одесских пляжах после сильных ливней не рекомендуют купаться

Власти Одессы рекомендуют воздержаться от купания на всех городских пляжах из-за того, что в акваторию попало большое количество поверхностных вод.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после проливного дождя, прошедшего 3-4 августа, лучше пока воздержаться от купания на пляжах Одессы.

В частности, в связи с сильными ливневыми осадками большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах», - сказано в сообщении.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Как сообщалось, в Одессе на выходных, примерно с 11.00 3 августа до полудня 4 августа выпала двухмесячная норма осадков. В результате ливня были затоплены улицы города.

 

Агентство Телевидения Новости

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