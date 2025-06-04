На подводных лодках черноморского флота с начала 2024 года участились поломки

Это привело к отправке на осмотр всех субмарин ЧФ. Однако, по информации источника, дело не в диверсиях, а подозрения падают на собственных офицеров.

На подлодках "колпино" и "краснодар" за год зафиксировано более 50 инцидентов, в основном — протечки. После внеплановых проверок командование продлило ремонтные работы на "великом новгороде" и "краснодаре".

Поломки имеют признаки умышленного вмешательства: это выведенные из строя редукторы и открученные детали. Под подозрением — младший офицерский состав, который, как предполагается, таким образом избегает выполнения задач во время ремонта и может "спокойно отдыхать".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55617

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