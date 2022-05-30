Происшествия
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30.05.2022 21:28
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На пожежах в Київському районі було задіяно 10 рятувальних відділень

На пожежах в Київському районі було задіяно 10 рятувальних відділень

Сьогодні, близько 16:00, ворог здійснив черговий обстріл житлових будинків мирних мешканців Харкова. Цього разу удару зазнав приватний сектор та гаражний кооператив в Київському районі Харкова.

Внаслідок обстрілу сталось відразу 4 пожежі за різними адресами. Загалом горіли 2 приватних будинки, господарча споруда, 3 гаражних бокси та 4 авто. Загальна площа даних пожеж становила понад 800 кв. метрів.

З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники з Київського, Шевченківського та Салтівського районів. Було задіяно більше 10 пожежно-рятувальних відділень, багато з яких на двох і більше пожежах. Останній осередок горіння був ліквідований о 19:05.

Інформація щодо жертв серед мирного населення внаслідок обстрілу уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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