Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:07
Просмотров: 30

На Північно-Слобожанському напрямку оператори дронів РУБпАК «Прайм» невпинно нищать російських окупантів (ВІДЕО)

На Північно-Слобожанському напрямку оператори дронів РУБпАК «Прайм» невпинно нищать російських окупантів (ВІДЕО)

На Північно-Слобожанському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону продовжують виконувати бойові завдання, завдаючи втрат противнику та послаблюючи його логістичні й технічні можливості.

У результаті успішної роботи: знищено телекомунікаційну вежу противника, ворожий наземний дрон, склад з паливно-мастильними матеріалами, укриття та бліндажі ворога, ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів, ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

«Прайм» – це очі та ударна сила з неба!

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю августа в цифрах
Сегодня 07:17    30
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:09    31
У росії зростає напруженість на топливному ринку
Сегодня 06:57    80
Населення України зменшилося на 10 млн через війну, — Frontliner
Сегодня 06:49    69
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:39    54
Удары дронами за третью неделю августа 2025
Сегодня 06:20    81
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
Сегодня 06:11    100
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    84
День Незалежності України
Сегодня 05:50    85
Оперативна інформація станом на 16:00 23.08.2025 щодо російського вторгнення
23.08.2025 16:43    164
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 