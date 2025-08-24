На Північно-Слобожанському напрямку оператори дронів РУБпАК «Прайм» невпинно нищать російських окупантів (ВІДЕО)

На Північно-Слобожанському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону продовжують виконувати бойові завдання, завдаючи втрат противнику та послаблюючи його логістичні й технічні можливості.

У результаті успішної роботи: знищено телекомунікаційну вежу противника, ворожий наземний дрон, склад з паливно-мастильними матеріалами, укриття та бліндажі ворога, ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів, ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

«Прайм» – це очі та ударна сила з неба!

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Джерело: dpsu.gov.ua

