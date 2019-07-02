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На Салтовке больной пенсионер выпрыгнул из окна седьмого этажа

На Салтовке больной пенсионер выпрыгнул из окна седьмого этажа

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о трагедии поступило в полицию 1 июля около 17:00.

Предварительно установлено, что 70-летний харьковчанин выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Героев Труда. Ранее мужчина уже неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. При жизни он страдал психическими расстройствами.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. Тело погибшего направлено для проведения экспертизы.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Устанавливаются все обстоятельства.

Агентство Телевидения Новости

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