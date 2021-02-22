На Салтовке женщина свела счеты с жизнью

Вышла на лестничную клетку двенадцатого этажа, положила личные вещи - телефон, документы и сумку и прыгнула вниз. Тело приземлилось на навес под подъездом, и чтобы его снять оттуда, понадобилась помощь чрезвычайников. О трагедии до сих пор напоминает лужа крови, смешавшись со снегом, которая тает, и стекает вниз, ужасая местных жителей, и добавляя хлопот дворнику.

Анатолий, дворник:

Кров, вона упала і, видать, на простинь її виносили через тот и положили вон там. Кто-то говорил и пожарная, и скорая была, и полиция была.

Виталий, житель подъезда:

Вышел на балкон покурить – увидел тело, которое лежало на асфальте. Ходила вокруг полиция. Минут 15 прошло – тело забрали, увезли.

Погибшая женщина в этом доме не проживала, говорят местные жители, и почему она решилась на отчаянный шаг они не знают, хотя, говорят, что в социальных сетях видели информацию о том, что она свела счеты с жизнью из-за онкологического заболевания. Впрочем, к результатам вскрытия медики пока эти данные не подтверждают, только говорят, что причиной смерти стало падение с высоты.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной мед.помощи и медицины катастроф:

Було констатовано біологічну смерть і постраждалу передали співробітникам поліції. Звичайно, падіння з такої висоти були пошкоджені практично всі органи системи, тож це було це була травма несумісна із життям. Політравма, звичайно.

В полиции это событие квалифицируется как несчастный случай, уже открыто уголовное производство. А еще одна попытка суицида, которую уже сегодня пытался совершить сорокалетний мужчина в селе Васищево, завершилась не так трагично. Хотя там тоже понадобилось вмешательство спасателей. Дело в том, что, пытаясь выпрыгнуть с балкона на пятом этаже, неудачник зацепился нижним бельем за ограду и висел там до прибытия помощи. Чтобы его снять понадобилась автолестница. Беднягу, который, как пишут на сайте ГСЧС, был под действием каких-то препаратов, передали в руки медиков.

Агентство Телевидения Новости