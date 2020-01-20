На Салтовке люди остались без горячей воды и отопления

Накануне жители вот этих домов, что находятся по улице Академика Барабашова, остались без отопления и горячей воды. Люди говорят, что сидят без тепла с самого утра, а в их квартирах некомфортно.

Элгуджа Диасамидзе, местный житель

Я почувствовал, что в квартире стало прохладно и взялся руками за батарею, и вижу что батареи холодные. Пошел в ванную, открываю горячую воду, и горячей воды нету.

Элгуджа Диасамидзе добавляет, что авария случается уже не в первый раз. Еще за неделю до этого он обращался, с аналогичной проблемой, в аварийную службу. Диспетчеры рассказали, что это очередная авария на линии и к вечеру подачу возобновят. Элгуджа Диасамидзе говорит: вечером, все же таки, увидел горячую воду, а вот отопления так и не было.

Элгуджа Диасамидзе, местный житель

Авария, скорее всего, не была ликвидирована. Потому что, хоть и горячая вода появилась, но отопление дали на второй день, и то после того как я снова позвонил на 1562. А там мне ответили: "А мы не знаем почему у вас нету отопления", - и буквально через два часа отопление дали.

Почему такая авария случается уже во второй раз - непонятно. С таким вопросом журналисты обратились в Харьковские тепловые сети. Там рассказали, что в первый раз аварию только локализовали - дефект трубы на линии. А уже сейчас ее приехали окончательно ликвидировать. Также, тепловики пообещали что возобновят подачу воды и тепла до 20:00.

Агентство Телевидения Новости