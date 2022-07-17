На Слов’янському напрямку окупанти активно застосовують радіоелектронні засоби, щоб завадити ЗСУ проводити розвідку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 липня. 144 доба війни.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших. З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости