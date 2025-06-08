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На ТОТ Донеччини — сміттєвий колапс

На ТОТ Донеччини — сміттєвий колапс

У тимчасово окупованому Сєдовому — епідемічна катастрофа.

Сміття не вивозиться тижнями. Курортне селище потопає у відходах. Вулицями бігають зграї щурів, зафіксовано випадки нападів на дітей.

Усе це — наслідок повної бездіяльності окупаційних «служб».

В умовах спеки — загроза інфекційних хвороб зростає щодня.

Повідомляй про злочини окупантів: https://t.me/official_sprotyv_bot

Долучайся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7095

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