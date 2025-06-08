Сегодня 09:14
Просмотров: 43
На ТОТ Донеччини — сміттєвий колапс
У тимчасово окупованому Сєдовому — епідемічна катастрофа.
Сміття не вивозиться тижнями. Курортне селище потопає у відходах. Вулицями бігають зграї щурів, зафіксовано випадки нападів на дітей.
Усе це — наслідок повної бездіяльності окупаційних «служб».
В умовах спеки — загроза інфекційних хвороб зростає щодня.
Повідомляй про злочини окупантів: https://t.me/official_sprotyv_bot
Долучайся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7095