Надзвичайне
Сегодня 11:06
Просмотров: 87

На ТОТ Луганщини — нова хвиля “конфіскацій” автотранспорту

Окупанти знову відбирають у місцевих жителів автомобілі під виглядом “судових рішень”.

У Кадіївці так званий “суд лнр” конфіскував, зокрема, Audi A4 у цивільного мешканця.

Додатковий тиск — вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто.

Це — черговий елемент грабунку населення та підготовки цивільного транспорту для потреб російської армії.

▶ ️Фіксуй воєнні злочини рф: https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ ️Приєднуйся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7505

