На ТОТ Луганщини росіяни відкривають “митні класи”

З нового навчального року в школах окупованої Луганщини з’являються “митні класи” — ще один інструмент пропаганди та вербування молоді в систему російських поборів і контролю.

Поряд із кадетськими та іншими мілітарними напрямами дітям тепер нав’язують підготовку до роботи на окупаційній митниці. Мета — виростити лояльних виконавців корупційних схем, а не дати знання для життя у вільній країні.

▶ ️Чини спротив, зберігай українську ідентичність! Після деокупації всі псевдоосвітні проєкти будуть скасовані, а діти отримають освіту без пропаганди.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7506

