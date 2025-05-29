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На ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури

На ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури

росіяни продовжують політику знищення української літератури на тимчасово окупованих територіях.

Знищивши українську літературу в бібліотеках, росіяни закликають населення здавати українські книжки на утилізацію. Фактично окупанти намагаються затерти будь-які згадки про Україну на захоплених землях.

Традиційно, допомогати окупаційним адміністраціям будуть «волонтери» з кремлівських рухів, більшість яких завезена з рф.

ЦНС закликає долучатись до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) або надавати всю інформацію про окупантів й зрадників за посиланням (https://t.me/official_sprotyv_bot) — аби ніхто з них не уникнув покарання.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7017

Новости портала «Весь Харьков»

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