На ТОТ України окупанти запустили репресивний проект “Старший брат”

російські окупанти посилюють ідеологічний та психологічний тиск на українську молодь у ТО районах. У Донецьку кремлівські посіпаки провели “стратегічну сесію” проєкту «Старший брат», що нібито працює з “трудними підлітками”.

Але під “трудними” вони мають на увазі тих, хто слухає українське, не визнає “русскій мір”, проти війни або ж думає самостійно.

У “Старшому браті” українських дітей чекає “виховання” під наглядом кураторів, “трудотерапія” та ідеологічна обробка. Також обов'язкове втягування в пропагандистські проєкти типу «Юнармії».

ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації та ООН посилити тиск на рф через репресії та порушення прав дітей на окупованих територіях.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7027

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