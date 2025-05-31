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На ТОТ України окупанти запустили репресивний проект “Старший брат”

На ТОТ України окупанти запустили репресивний проект “Старший брат”

російські окупанти посилюють ідеологічний та психологічний тиск на українську молодь у ТО районах. У Донецьку кремлівські посіпаки провели “стратегічну сесію” проєкту «Старший брат», що нібито працює з “трудними підлітками”.

Але під “трудними” вони мають на увазі тих, хто слухає українське, не визнає “русскій мір”, проти війни або ж думає самостійно.

У “Старшому браті” українських дітей чекає “виховання” під наглядом кураторів, “трудотерапія” та ідеологічна обробка. Також обов'язкове втягування в пропагандистські проєкти типу «Юнармії».

ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації та ООН посилити тиск на рф через репресії та порушення прав дітей на окупованих територіях.

Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7027

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