На ТОТ Запорізької області для "урочистих заходів" звозили масовку з Волгограда

На ТОТ Запорізької області для урочистих заходів звозили масовку з Волгограда

У Запорізькій області загарбники влаштували пропагандистські акції, для яких завозили гастролерів з рф.

Зокрема, до Мелітополя приїхали учасники мілітарного об'єднання "воїн" із Волгограда, аби зображати "святкування" дня прапора рф — символу посібників нацистів власова.

Для кількості окупанти зігнали бюджетників та студентів псевдо-"вишів", погрожуючи відрахуванням у разі відмови.

▶ ️Центр національного спротиву закликає долучатися до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) та передавати інформацію про окупантів і зрадників за посиланням (https://t.me/official_sprotyv_bot) — аби жоден не уникнув покарання!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7562

