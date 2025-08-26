На ТОТ Запорізької області для "урочистих заходів" звозили масовку з Волгограда
У Запорізькій області загарбники влаштували пропагандистські акції, для яких завозили гастролерів з рф.
Зокрема, до Мелітополя приїхали учасники мілітарного об'єднання "воїн" із Волгограда, аби зображати "святкування" дня прапора рф — символу посібників нацистів власова.
Для кількості окупанти зігнали бюджетників та студентів псевдо-"вишів", погрожуючи відрахуванням у разі відмови.
▶ ️Центр національного спротиву закликає долучатися до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) та передавати інформацію про окупантів і зрадників за посиланням (https://t.me/official_sprotyv_bot) — аби жоден не уникнув покарання!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7562