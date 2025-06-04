На ТОТ Запорізької області стартувала чергова "ревізія" дітей без батьків

За вказівкою з кремля, колаборанти ТО Мелітополя почали системну “ревізію” дітей, які залишились без батьків через російську війну.

Під виглядом «візитів поваги» і «піклування» призначений «мер» Мелітополя сергій золотарьов регулярно відвідує родини з дітьми, де батьки загинули, зникли, або перебувають у полоні. Їх супроводжують представники окупаційного «управління у справах дітей», які вивчають документи, умови проживання та складають списки. Звичайно не для допомоги, а для підготовки до «евакуації» та подальшого вивезення дітей на росію.

ЦНС нагадує — рф уже неодноразово організовувала викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, змінюючи їхні особисті дані, громадянство та віддаючи в російські родини. Ці дії є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7060

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