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На війні з окупантами загинув боєць протитанкового взводу з Харківщини

На війні з окупантами загинув боєць протитанкового взводу з Харківщини

19 грудня в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні помер молодший сержант Олег Лобойко. Захисник дістав важкі поранення внаслідок скиду вибухівки з ворожого БпЛА в районі села Новоданилівка Запорізької області 28 листопада.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олег Лобойко народився 3 липня 1972 року в селі Козача Лопань, Харківської області, а згодом родина переїхала до міста Лозова. Після закінчення Лозівської загальноосвітньої школи № 12 Олег проходив строкову військову службу, здобув освіту техніка-електрика в Харківському залізничному технікумі. Працював старшим електромеханіком на залізниці в місті Лозова.

У 2024 році був мобілізований Лозівським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Служив командиром танкового гранатомета 1 протитанкового відділення протитанкового взводу, роти вогневої підтримки 4 батальйону оперативного призначення.

У загиблого залишилися мати та донька.

Агентство Телевидения Новости

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