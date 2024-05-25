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Нічні вибухи у Харкові: комунальники усувають наслідки у Слобідському та Основ’янському районах

Нічні вибухи у Харкові: комунальники усувають наслідки у Слобідському та Основ’янському районах

Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали Слобідський та Основ’янський райони.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, було пошкоджено освітній заклад. Вибуховою хвилею було вибито вікна в кількох багатоквартирних будинках.

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожої атаки. Вони прибирають габаритне сміття, скло та гілля. До робіт залучили спецтехніку.

Агентство Телевидения Новости

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