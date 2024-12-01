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01.12.2024 09:53
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Нічна атака дронів на Україну: в Повітряних силах повідомили, скільки цілей збито

Нічна атака дронів на Україну: в Повітряних силах повідомили, скільки цілей збито

У ніч на 1 грудня, починаючи з 20:00 30 листопада, рф запустила по Україну 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу з напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один – в повітрі.

Агентство Телевидения Новости

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