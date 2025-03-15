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Нічна атака на Богодухів на Харківщині: постраждало четверо людей

Нічна атака на Богодухів на Харківщині: постраждало четверо людей

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

15 березня 3:20 Богодухівський р-н, Богодухівська громада, місто Богодухів. Влучання ворожого безпілотника «Герань-2» в нежитлову будівлю.

00:55-02:00 Богодухівський р-н, Богодухівська громада, місто Богодухів. Влучання 2 БПЛА в дах будівлі навчального закладу, виникло загоряння даху на площі 500 м.кв. Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали 3 жінки 72,76,56 та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес).

22:35 по 22:45 авіація рф завдала ударів трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили по відкритій території поблизу села Одноробівка.

20:30 Богодухівський р-н., Золочівська громада, село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено: чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі та знищено приватний будинок.

15:56 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.

15:45 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

12:26 Ізюмський р-н, Оскільська громада. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 1,5 га.10:21 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Борова. Внаслідок обстрілу попередньо РСЗВ горіла трава на пл. 200 м кв.

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

Агентство Телевидения Новости

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