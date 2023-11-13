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Нічна гонитва до пологового будинку у Харкові
Харківські патрульні супроводили авто з породіллею до лікарні.
Про це повідомляє патрульна поліція України.
Сьогодні вночі патрульні зупинили автомобіль Honda у комендантську годину. В авто були чоловік та вагітна жінка.
Схвильований чоловік розповів патрульним, що його дружина народжує та їм потрібно терміново дістатися до пологового будинку.
У місті діє комендантська година, тож інспектори вирішили супроводити авто.
Патрульні, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили майбутніх батьків до медичного закладу.