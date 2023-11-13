Нічна гонитва до пологового будинку у Харкові

Харківські патрульні супроводили авто з породіллею до лікарні.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Сьогодні вночі патрульні зупинили автомобіль Honda у комендантську годину. В авто були чоловік та вагітна жінка.

Схвильований чоловік розповів патрульним, що його дружина народжує та їм потрібно терміново дістатися до пологового будинку.

У місті діє комендантська година, тож інспектори вирішили супроводити авто.

Патрульні, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили майбутніх батьків до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости