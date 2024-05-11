Нічний обстріл Харківщини: в Липцях поранено чоловіка та жінку

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по Харкову не зафіксовано.

11 травня 00:45, село Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку.

23:40 село Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

17:00 село Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.

12:50 село Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.

10 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних. За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах села Синьківка, Берестове Харківської області;

На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області;

Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 1775 людей.

Агентство Телевидения Новости