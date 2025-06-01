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Індія вперше підтвердила втрату винищувачів під час боїв із Пакистаном. Але кількість не уточнила

Індія вперше підтвердила втрату винищувачів під час боїв із Пакистаном. Але кількість не уточнила

«Важливо не те, що літак збили, а те, чому це сталося. Кількість не важлива», — сказав начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан.

Це перша офіційна заява Індії про втрати винищувачів у боях із Пакистаном. Раніше в Ісламабаді заявляли, що пакистанським військовим вдалося збити 6 індійських винищувачів.

▪️Ескалація конфлікту між Індією та Пакистаном почалася наприкінці квітня. Поблизу міста Пахалгам в Індії бойовики напали на туристів і вбили 26 людей. Індія звинуватила Пакистан, проте той заперечує.

▪️У травні між Індією та Пакистаном почалися бої. Але 10 травня країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на морі.

Джерело: https://t.me/babel/68915

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