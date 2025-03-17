Не все так добре у команді Трампа: Ді Венс вперше публічно розкритикував Маска

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск припустився деяких помилок, працюючи над зусиллями Департаменту ефективності уряду (DOGE) щодо скорочення витрат.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, яке відбулося в п'ятницю, передає "Експрес".

Ілон припустився помилок, – Ді Венс

Віцепрезидент Джей Ді Венс визнав, що Ілон Маск припустився "помилок" під час масових звільнень федеральних службовців, і наголосив, що, на його думку, є "багато хороших людей, які працюють в уряді". "Сам Ілон говорив, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш помилку. Я визнаю помилки", – сказав Венс.

"Я також вважаю, що ви повинні швидко виправити ці помилки. Але я також дуже добре усвідомлюю той факт, що є багато хороших людей, які працюють в уряді – багато людей, які роблять дуже хорошу роботу. І ми хочемо спробувати зберегти якомога більше з того, що працює в уряді, водночас усуваючи те, що не працює", – пояснив Джей Ді Венс.

Додамо, критика Маска Венсом – це один із перших випадків, коли високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що команда DOGE допустила деякі помилки.

М'який тон Венса представляв контраст із "підходом бензопили", який застосував Маск, найбагатша людина у світі, коли він очолив ініціативу президента Дональда Трампа щодо скорочення федеральних витрат і переорієнтації федеральної бюрократії. Звільнення тисяч державних службовців було центральним елементом роботи Маска протягом перших семи тижнів роботи другої адміністрації Трампа в Білому домі, коли скорочення призвели до судових позовів і спротиву з боку суддів.

Маск загалом охарактеризував федеральних працівників як "шахраїв", яким не можна довіряти у виконанні своєї роботи. "Я думаю, що деякі люди явно забирають чеки і не виконують роботу. Але скільки це людей? Я не знаю, у 3-мільйонній федеральній робочій силі, чи це кілька тисяч, чи набагато більше", – відповів Венс, коментуючи зі заяви Маска.

"Якою б великою не була проблема, вона полягає в тому, що люди живуть за рахунок щедрості американських платників податків на державній службі, а не займаються справами людей. Це не відволікає і не применшує того факту, що у вас є багато чудових державних службовців, які виконують важливу роботу. Але я думаю, що більшість цих великих державних службовців скажуть, що ми хочемо мати можливість виконувати свою роботу. Ми не хочемо, щоб людина, яка не з'являється п'ять днів на тиждень, заважала нам робити те, що нам потрібно", – додав він.

Коментарі Венса прозвучали під час ексклюзивного інтерв'ю на борту Air Force Two, коли віцепрезидент і друга леді Уша Венс поверталася з візиту на завод з виробництва пластмас у Бей-Сіті, штат Мічиган. Поїздка його кортежу в місто проілюструвала, наскільки іншим є життя тепер для нього та його молодої сім'ї.

Десятки протестувальників вишикувалися вздовж вулиці, що веде до фабрики, вітаючи Венса та його мандрівну групу середніми пальцями та вульгарними табличками, на одному з яких була перекреслена свастика та напис "Іди додому, покидьок".

Минулої ночі Венса освистали, коли він приїжджав на виступ до Центру Кеннеді у Вашингтоні. А під час прогулянки зі своєю 3-річною донькою біля їхнього будинку в Огайо минулими вихідними Венс потрапив у розмову з проукраїнськими демонстрантами.

Джерело: expres.online

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