Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» на Кубани до сих пор продолжает гореть
КРОПОТКИН, КРАСНОДАРСКИЙ край, на горящей после атаки украинских БпЛА нефтеперекачивающей станции «Кавказская» произошел повторный взрыв, ранены два человека — Оперштаб региона
«Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м.
В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.
В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью угрозы нет.
В тушении пожара задействованы уже 456 человек и 181 единица техники».
Джерело: https://t.me/znua_live/194132