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Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» на Кубани до сих пор продолжает гореть

Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» на Кубани до сих пор продолжает гореть

КРОПОТКИН, КРАСНОДАРСКИЙ край, на горящей после атаки украинских БпЛА нефтеперекачивающей станции «Кавказская» произошел повторный взрыв, ранены два человека — Оперштаб региона

«Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м.

В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.

В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения. Жизни и здоровью угрозы нет.

В тушении пожара задействованы уже 456 человек и 181 единица техники».

Джерело: https://t.me/znua_live/194132

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