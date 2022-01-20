Несчастный случай в «Харьковской Швейцарии»: 47-летняя женщина находится в коме

Евгений вместе со своей семьей приехал в «Харьковскую Швейцарию», чтобы отдохнуть и покататься на тюбинге. Но из-за несчастного случая, произошедшего здесь несколько дней назад, горку для спуска закрыли.

Евгений

Ну, это как обычно, человек один упал, неудачно его кто-то сбил, и вот все сразу, вот, опасно. Люди в прошлом году катались, в этом катались, естественно, это травмоопасно, и те, кто сюда приходят, должны на это рассчитывать.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 16 января. 47-летняя Надежда вместе со своим 10-летним сыном и его одноклассником также приехали сюда, чтобы отдохнуть. О событиях того дня рассказывает сестра Надежды, Татьяна. Женщина говорит, при спуске на тюбинге сестра перевернулась и упала. На помощь ей сразу прибежали находившиеся рядом люди, помогли подняться и собирались увести женщину подальше от горки. Также просили сотрудников комплекса, чтобы они на время приостановили работу и не разрешали людям спускаться на тюбингах.

Впрочем, просьбу сотрудники проигнорировали. И уже через несколько минут на бешеной скорости в Надежду влетел тюбинг с спускавшимся с горы мужчиной. От удара женщина снова упала и уже не смогла самостоятельно подняться. Дети и другие посетители смогли вовремя отскочить в сторону, потому они не пострадали.

Татьяна Ищенко, сестра пострадавшей

Этот удар, конечно, был критичен, если б остановили работу и не было этого второго удара, то было б все гораздо проще, чем происходит сейчас. А после этого через какое-то время, 15-20 минут, только спустились сотрудники, а у нее и кровь из носа, и она лежит.

После несчастного случая сотрудники комплекса до сих пор не связались с родственниками Надежды. Телефонные звонки администрация игнорирует.

Тем временем пострадавшая находится в больнице, она в коме, а медики продолжают бороться за ее жизнь.

Татьяна Ищенко, сестра пострадавшей

Сразу была операция, естественно, сейчас она в критическом состоянии, в очень тяжелом состоянии, врачи борются за жизнь, и она находится в коме.

Подобный случай произошел и год назад. Тогда 31-летняя Карина вместе с сестрой и тремя дочками тоже решила здесь прокатиться. Взяла напрокат тюбинг и вместе с трехлетней дочкой спускалась по трассе. Но развлечения вышли из-под контроля, и женщина с маленьким ребенком перелетели через ограждение. В результате падения девочка сильно испугалась, но серьезных травм не получила. А вот женщине понадобилась медицинская помощь.

Врача на территории Харьковской Швейцарии не было, поэтому обработать раны женщине помогли в местном кафе.

В случае с Надеждой врачей рядом также не было, поэтому сотрудники комплекса самостоятельно подняли пострадавшую наверх, что, по мнению родных, еще ухудшило ее состояние.

Таисия, дочь пострадавшей

Когда в нее влетел мужчина, и уже было понятно, что человек не совсем в себе — пошла кровь из носа, они, как мне сказали свидетели, они позвонили кому-то, ходили рядом, объясняли ситуацию, после чего они пытались поднять маму методом того, что они начали ее тащить. Они, не дождавшись «скорую», отвезли ее наверх, после чего они удалились.

Съемочной группе новостей АТН также не удалось пообщаться с руководством комплекса, ведь на звонки и сообщения в течение дня они не отвечали. Встретиться с кем-то из администрации на месте тоже не удалось.

А вот в полиции сообщили, что родственники пострадавшей женщины к правоохранителям с официальным заявлением пока не обращались. В прокуратуре зато сообщили: по данному факту уже начато уголовное производство. Также идет досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

Агентство Телевидения Новости