Сегодня 09:29
Просмотров: 78

Інформація про нібито вбивство старшого лейтенанта поліції Ігоря Гапенка в Одесі та його причетність до побиття цивільного громадянина не відповідає дійсності

Згідно з повідомленням (https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-sprostovuiut-informatsiiu-shchodo-vbyvstva-v-odesi-leitenanta-politsii-ihoria-hapenka-ta-prychetnosti-ioho-do-pobyttia-tsyvilnoho-hromadianyna) Одеського районного управління поліції №1, цей співробітник перебуває у відпустці, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

● Також жодних протиправних дій щодо цивільного чоловіка, про які пишуть у проросійських TG-каналах, не було вчинено.

● Згідно з офіційною інформацією, громадянину стало зле через епілептичний напад, йому надали медичну допомогу, а фото та дописи про «ліквідацію» поліцейського не мають жодного стосунку до І. Гапенка чи інших співробітників поліції Одещини.

Поширення подібних матеріалів є відвертою маніпуляцією та частиною ширшої інформаційної стратегії рф. російська пропаганда цілеспрямовано дискредитує українську поліцію та намагається підривати довіру громадян до державних інституцій.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15410

