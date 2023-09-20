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Інформація про нібито виявлення західної зброї для України у членів «Нової Ірландської республіканської армії» є маніпуляцією

Інформація про нібито виявлення західної зброї для України у членів «Нової Ірландської республіканської армії» є маніпуляцією

Брехня: поліція Північної Ірландії вилучила у двох радикалів «Нової ірландської республіканської армії» (NIRA) раніше надану в рамках військової допомоги Україні зброю. Про це із посиланням на американський ультраправий вебсайт Breitbart пишуть кремлівські ЗМІ та анонімні Telegram-канали.

Правда: 9 вересня під час «превентивної контртерористичної операції» у членів воєнізованої організації «Нова ІРА» вилучено зброю – це кілька гранат і вибухівка, заявив (https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/russian-grenades-seized-in-new-ira-probe-may-have-been-stolen-from-ukraine-front-line/a1848595209.html) представник поліції Північної Ірландії виданню Belfast Telegraph, з'ясували розслідувачі StopFake.

Проте йдеться не про західні зразки, які раніше були передані Україні в рамках військової допомоги, а про гранати нового типу, які використовує російська армія.

- Вважається, що «Нова ІРА» придбала російські військові гранати, які цілком могли бути викрадені найманцями з передової української війни.

Водночас у Пентагоні (https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3088129/senior-defense-official-holds-a-background-briefing/) та Європолі (https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-statement-cooperation-ukraine) підтверджують, що не бачать ознак торгівлі зброєю з боку України і повністю довіряють Києву в питанні постачання необхідного озброєння.

Джерело: https://t.me/spravdi/33489

Новости портала «Весь Харьков»

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