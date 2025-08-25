Надзвичайне
Сегодня 09:40
Інженер Apple вкрав секрети смарт-годинників та втік до Android-конкурентів

Чень Ши перейшов в Oppo на схожу посаду, вкравши секретні дані про розробку Apple Watch, вважає компанія.

Apple звинувачує одного зі своїх колишніх інженерів у крадіжці конфіденційної інформації про дизайн і розробку, пов'язаної зі смарт-годинником Apple Watch, та передачі її конкурентам з Oppo, йдеться в позові, поданому в Каліфорнії.

Apple стверджує, що Чень Ши незаконно привласнив комерційну таємницю в останні місяці своєї роботи в компанії. Ши пропрацював в Apple п'ять років і був інженером-конструктором продуктів Apple Watch. Простіше кажучи, у нього був доступ до інформації про дизайн майбутніх годинників, документації з розробки, внутрішніх специфікацій і дорожньої карти розвитку продукту.

Згідно з позовом, Ши пояснив звільнення бажанням повернутися до Китаю, щоб доглядати за літніми батьками, не згадавши при цьому, що раніше цього місяця вже прийняв пропозицію про роботу в Oppo, китайській компанії, яка також виробляє телефони та носимі пристрої.

Компанія також стверджує, що протягом цього часу Ши збирав конфіденційну документацію про Apple Watch і відвідав десятки особистих зустрічей із членами технічної команди, щоб дізнатися про їхні поточні дослідження і невипущені функції, особливо про технологію вимірювання пульсу.

За кілька днів до відходу він завантажив із захищеного сховища 63 файли і переніс їх на USB-накопичувач. Після цього він шукав інструкції, як стерти дані з MacBook і чи можна дізнатися, чи відкривав він файл на загальному диску.

Apple домагається судової заборони на використання або розкриття комерційної таємниці з боку Oppo, а також відшкодування збитків і штрафних санкцій.

Показово, що раніше цього місяця тепер уже Apple зіткнувся з позовом у США. На Купертіно подала до суду компанія Fintiv, звинувативши в крадіжці запатентованих технологій Apple Pay. У скарзі також згадується "аналогічна схема" Apple з крадіжки комерційних секретів для розумних годинників.

А тим часом Apple готується до великої вересневої презентації, на якій, крім усього іншого, мають представити Apple Watch Series 11 і Ultra 3 з функцією моніторингу артеріального тиску.

Джерело: unian.ua

Темы: США, шахраї

