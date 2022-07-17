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17.07.2022 13:37
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Нові обстріли Чугуїва та Золочевської ОТГ

Нові обстріли Чугуїва та Золочевської ОТГ

Російська армія вночі з 16 на 17 липня обстріляла село Івашки Золочівської громади. Окупанти влучили у складські приміщення, спиртзавод та приватний будинок. Усього місцеві почули 18 обстрілів.

Снаряди близько 23:30 влучили у складські приміщення сільгосппідприємства на станції Одноробівка, розповів Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Також частина снарядів влучила у спиртзавод села Івашки та приватний будинок, де живе літня жінка. На заводі розбиті приміщення, сказав Коваленко. У приватному будинку — пошкоджені дах та вікна.

За інформацією Коваленка, обстріл вели з артилерії. Загиблих та поранених немає.

Крім цього, як повідомляють паблики, про серію нових вибухів у Чугуїві, де після прильотів розпочалася пожежа.

Агентство Телевидения Новости

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