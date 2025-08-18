Новини одним рядком 2.0

Надзвичайне
● 19-й пакет санкций против России будет принят в «начале сентября», сообщила Урсула фон дер Ляйен.

● Трамп отказался от проведения общей встречи с европейскими лидерами и решил сначала провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским наедине — Bild со ссылкой на источники. Встреча запланирована на 18 августа в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого дома. Согласно информации Bild, только после переговоров тет-а-тет к Трампу и Зеленскому могут присоединиться европейские лидеры, сопровождающие украинского президента.

● Ситуація перед завтрашніми переговорами у Вашингтоні вкрай серйозна, не тільки для України, а й для Європи – Макрон.

● Українці завдали росіянам шаленої шкоди. Лише за останній місяць цієї війни загинуло 20 тис російських солдатів, – Рубіо.

● Европейским лидером, который будет сопровождать Зеленского в Белом доме, является президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает издание Politico и отмечает, что у Стубба личные близкие отношения с президентом Трампом.

● «Коалиция желающих», состоящая из европейских стран, подтвердила готовность направить силы сдерживания в Украину сразу по завершении боевых действий. Об этом говорится в заявлении её членов после встречи в воскресенье.

● Росіянам через санкції довелася заправляти літаки на Алясці за готівку, — Рубіо.

● Завершення війни в Україні найближчим часом не буде — вона затягнеться ще на місяці, — The Hill. Деякі республіканці в Конгресі очікують, що війна ще затягнеться на місяці, і хочуть виділити десятки мільярдів доларів на постачання Україні зброї, щоб зупинити російський наступ.

● Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію, — Макрон.ㅤ «Ситуація перед завтрашніми переговорами у Вашингтоні вкрай серйозна, не тільки для України, але й для Європи».

● Рубио: Это не наша война. Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны. Война идёт в Украине… Мы просто выполняем роль единственной страны в мире с единственным лидером в мире, который действительно может посадить Путина за стол переговоров, чтобы хотя бы обсудить эти вопросы».

● Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора, заявил Макрон. «Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву», — президент Франции.

● Репортер: Чи обговорюється передача путіну всього Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та Криму?

● Держсекретар Рубіо: Українці не хочуть відмовлятися від цього, і ніхто не підштовхує Україну до цього... Якщо буде мирна угода, вона виглядатиме інакше.

● Они пошли на некоторые уступки по некоторым регионам — Уиткофф об РФ. эОн заявил, что США видят больше компромиссов, чем было ранее. По словам Уиткоффа, теперь "решение остается за Киевом".

● США в диалоге с Россией поднимают вопрос об уступках со стороны Москвы, однако публичное раскрытие таких требований может сорвать переговорный процесс, заявил госсекретарь Марко Рубио.

● «Немає переговорів щодо територій між Путіним і Трампом за спиною України та європейців. Це – добра новина. Перемовини вже розпочалися і продовжуватимуться. Європейці відіграватимуть у цьому свою роль – ми будемо готувати це спільно», – bundeskanzler Фрідріх Мерц.

● Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран, бригадный генерал КСИР Амир Хаят Могадам заявил, что у Ирана есть возможность атаковать по США: "Америка от нас в 10000 километров, но наши корабли могут подойти на дистанцию 2000 километров и нанести удар по Вашингтону, Нью-Йорку, другим городам".

● Ізраїльські війська завершили один з етапів операції «Колісниці Гідеона» та найближчим часом перейдуть до наступного — безпосередньо в місті Газа.

● Чисельність регулярних Збройних сил Південної Кореї за останні шість років скоротилася на 110 тисяч військовослужбовців.

● Американська компанія Griffon Aerospace оголосило про завершення розробки багатоцільових безпілотників MQM-172 Arrowhead, схожих за концепцією на «шахеди».

● Протидронова ракета DroneHammer, яку розробляє новостворена німецька компанія Skylance, успішно завершила свої перші льотні випробування.

● Китай передав Пакистану третій із восьми нових «просунутих» підводних човнів класу Hangor — експортну модифікацію китайського Type 039B.

