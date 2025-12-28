Новини одним рядком 2.0

● Перед встречей Президента Зеленского с Трампом лидеры «берлинского формата» обсудили 20 ключевых пунктов мирного плана (территории, ЗАЭС, финансы), которые готовы на 90%, и Украина уже сегодня получит 100 млрд долларов, сообщил Президент Зеленский.

● «Режим» Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів, - Лавров.

● Иран проинформировал Израиль через третью сторону, если тот начнет полномасштабную войну с ливанской "Хезболлой", Иран напрямую вступит в конфликт.

● Бывший шпион MI6 утверждает, что со дня на день может произойти новый теракт 11 сентября, когда сотни спящих агентов «Аль-Каиды» будут готовы устроить кровавую бойню в Великобритании.

● Заявивший о готовности продавать ЕС боеприпасы для Украины Вучич анонсировал открытие завода беспилотников в Сербии.

● Зеленский назвал «красными линиями» вопросы территорий и ЗАЭС перед встречей с Трампом.

● Трамп: «В рамках медицинского осмотра я сдал тест на когнитивные способности и получил наивысший балл, и один из врачей сказал: „Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получал такой результат — это был наивысший балл“».

● Уходящий 2025 г. стал годом падения цен на нефть: если в 2024 г. средняя спотовая цена Brent достигла $80,5 за баррель, то по итогам первых 11 месяцев 2025 г. она составила $69,7 за баррель, а отдельно в IV квартале 2025 г. и вовсе опустилась ниже $65 за баррель.

● Госсекретарь Марко Рубио обогнал вице-президента Джея Ди Вэнса по рейтингу одобрения. Согласно недавнему опросу, проведенному Gallup в период 1-15 декабря, Рубио имеет личный рейтинг одобрения в 41%, обходя Вэнса с его 39%

● Следом по популярности идут лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис (37%) и спикер Майк Джонсон (35%), лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн (34%) и лидер демократического меньшинства Чак Шумер (28%). Президент Дональд Трамп заканчивает этот год с личным рейтингом в 36%.

● В Саудовской Аравии официально разрешили отмечать Рождество и Новый год. Наследный принц Мухаммед Бин Салман лично «обновил ислам». «Теперь мы можем отмечать христианские и еврейские религиозные праздники и события в соответствии с нашим новым видением», — рассказал принц.

● Если Киев не желает решить все миром, Россия решит все задачи своим вооруженным путем. Заинтересованность России в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии, - Путин.

● Россия из нищего бюджета выделила $9 млрд на финансирование строительства первой турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую», сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»