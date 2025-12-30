Новини одним рядком 2.0

❗ ️В цей день 2022 року в полоні російських окупантів після слів «Слава Україні!» був вбитий Олександр Мацієвський — Герой України (2023, посмертно), солдат ЗСУ 119 ОБрТрО. Вічна пам'ять та слава Герою!

● Франция объявит об значительном пакете военной помощи Украине в кулуарах встречи Коалиции Воли в январе.

● Италия одобрила продление военной помощи Украине до 2026 года. Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

● Следующая встреча, как ожидается, состоится на уровне АНБ в Украине, за ней последует встреча европейских лидеров и Коалиции Воли с Украиной, а затем совместная встреча с Трампом в Вашингтоне. Все это запланировано на январь.

● Репортер: Ви справді в це вірите? Хіба у вас немає розвідслужб США, які пильно стежать за цим регіоном?

● Трамп: Ну, ми з'ясуємо. Тобто ви кажете, що нападу могло й не бути. Це теж можливо, гадаю. Але Путін сьогодні вранці сказав мені що була атака.

● Військові США знищили ще одне судно наркоторговців у Тихому океані, заявили в Південному командуванні. Операцію провели 29 грудня, судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку у східній частині Тихого океану.

● По данным "OP Corporate Bank", покупательная способность в Литве в 2015-2025 годах выросла на 55%, это самый высокий результат в странах Балтии и один из лучших в ЕС.

● Трамп снова провёл разговор с Путиным по поводу Украины, - пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она добавила, что разговор был «позитивным», однако подробностей не привела.

● Лавров заявил о массированной атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина.

● Путин предупредил Трампа о пересмотре российской позиции по Украине из-за атаки на свою резиденцию.

● Путин поручил продолжать наступление на Запорожье, Сумы и Харьков после слов Трампа о желании России прекратить войну.

● Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Лавров.

● Дональд Трамп высказался об атаке беспилотников по путинской резиденции «Валдай», в которой Россия обвинила Украину. На вопрос об этом он ответил во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Мне это не нравится, это не хорошо. Я слышал об этом. Знаете, кто мне об этом сказал? Президент Путин. Он сказал, что рано утром его атаковали. Это не хорошо, это не хорошо. Не забывайте, я остановил поставки «томагавков», я не хотел такого. Это деликатный период времени. Это неправильный момент. Одно дело — проводить наступление. Другое дело — атаковать его дом, - сказал он. (Теперь может рассказывать, что остановил девять войн и одни "Томагавки".)

● Ответ на атаки Киева будет не дипломатическим, «пусть не надеются», заявила Мария Захарова.

● Майк Помпео: Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що він не зацікавлений у мирі. Нам доведеться нав'язати Росії набагато більш суворі витрати, перш ніж Путін зупинить свою злісну війну агресії проти України.

● Вибори будуть можливі в «Дії»: для цього треба законодавчі зміни, — голова Мінцифри Михайло Федоров. Онлайн-голосування через "Дію" поки що неможливе і не готується, - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, наразі у додатку не проводяться жодні роботи з організації голосування. Для цього спершу потрібні зміни в законодавстві, які має ухвалити парламент, а також окреме рішення Центральної виборчої комісії щодо формату та порядку проведення виборів.

● Нові контракти міститимуть конкретні терміни. Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в 3 рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході, — Сирський.

● В Иране вспыхнули массовые протесты и забастовки на фоне рекордного падения местной валюты — 29 декабря она рухнула до отметки в 1,45 млн риалов за доллар. На фоне кризиса в отставку подал глава Центробанка.

● Путин поручил начать круглогодичный призыв и отправить в армию 261 тысячу россиян.

● Генпрокуратура Азербайджана пригрозила гражданам пожизненным сроком за участие в войне в Украине.

● Зеленский заявил о готовности Трампа поддерживать Украину, если Путин откажется от мирного соглашения.

● «Меджлис» крымскотатарского народа призвал Зеленского включить их представителя во все переговоры, которые касаются Крыма. Заявление организации по этому поводу подписал её глава Рефат Чубаров. В заявлении от Зеленского требуют зафиксировать в проекте мирного соглашения отказ от юридического или фактического признания Крыма частью РФ.

● После недель напряжённости и бурь правительство Италии утвердило указ о продолжении военной поддержки Украины в 2026 году. В течение нескольких недель правая радикальная партия заместителя премьер-министра Маттео Сальвини угрожала не голосовать, утверждая, что продолжение финансирования Киева «будет поощрять коррупцию». В итоге было решено продолжить военную поддержку Украины, но в правой радикальной партии «Северная лига» гордились тем, что на этот раз будет сделан акцент на логистической помощи и оборонительном оружии.

● Ватикан по распоряжению Папы Льва XIV предоставил гуманитарную помощь Украине.

● До завершения переговоров о мире в Украине еще далеко, — премьер-министр Польши. "После ночных переговоров с европейскими лидерами стало ясно одно: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира", — написал Туск в Х.

● Рубио объявил о подписании соглашения между США и ООН, реформирующего программы, финансирование и контроль за гуманитарной деятельностью. Госсекретарь подчеркнул, что США остаются самой щедрой страной в мире по гуманитарной помощи, но при Трампе средства не будут тратиться на расточительство, антиамериканизм или неэффективность.

● США выделят ООН всего $2 млрд на гуманитарные нужды вместо привычных $14-17 млрд. Общий объем гуманитарных взносов США в 2025 г. сократился примерно до $3,38 млрд (около 14,8% от мирового объема). В 2024 г. сумма составляла $14,1 млрд, а пиковое значение было в 2022 г. – $17,2 млрд. С возвращением Трампа США резко урезали объемы внешней помощи. Другие западные доноры, включая Германию тоже.

● Ранее в ООН призывали собрать на 2026 год $23 млрд для помощи 87 млн человек в зоне риска. Это почти вдвое меньше $47 млрд, запрошенных на 2025 г.

● Финская компания Summa Defence Plc запустила производство дронов Zeus FPV в нескольких конфигурациях, которые в первую очередь поставляются ВСУ Украины. Представители компании заявили, что дроны уже прошли испытания в боевых условиях в Украине и что системы получили положительные отзывы от ВСУ. Семейство дронов Zeus FPV включает три основных варианта, адаптированных для различных оперативных задач — от крохотного микро-дрона с максимальной дальностью полета до 2 км до дрона на оптоволокне с дальностью полета свыше 20 км и грузоподъемностью от 4 до 5 кг. Стоимость контракта и количество дронов, поставленных в первой партии, не разглашаются — Yigal_Levin.

● Китайская сторона отмечает, что учения «Миссия справедливости — 2025» — это решительный ответ на сговор США и Тайваня. «Справедливость отсечёт любые руки, разрушающие мир, а все сепаратистские силы, выступающие за «независимость Тайваня», будут сокрушены её остриём». Два проведённых в этом году учения — «Гром пролива — 2025» и «Миссия справедливости — 2025» — показывают, что смена названий отражает всё более гибкий характер военных мер НОАК по сдерживанию «независимости Тайваня».

● Восточное командование НОАК к учениям «Миссия справедливости — 2025» опубликовало постер под названием «Щит справедливости разрушает пределы и рассеивает иллюзии» с прямым отсылом американцам.

● Вопрос интеграции Украины в ЕС — обязательная часть гарантий безопасности, — Зеленский.

● Соединенные Штаты развернули на базах и кораблях в регионе Карибского моря семь эскадрилий истребителей общим количеством примерно 78 бортов, а также крупную группировку тяжелых ударных беспилотников.

● Илон Маск отказался от создания собственной партии в США под влиянием вице-президента Джей Ди Вэнса — WAPO.

● Нетаньяху на сегодняшней встрече с Трампом намерен добиваться от США согласия на новые удары по Ирану — WAPO.

● Нетаньяху на сегодняшней встрече с Трампом намерен добиваться от США согласия на новую операцию в Газе — CNN.

● Украина начала испытания на орках чешской крылатой ракеты «Нарвал» с дальностью действия 680 км, разработанную для того, чтобы выдерживать помехи GPS.

● Аккаунт израильского Моссада на фарси призывает иранцев присоединиться к протестам против режима: "Выходите на улицы вместе. Пришло время. Мы с вами. Не только удалённо и на словах. Мы с вами и на месте событий".

● Отношения Саудовской Аравии и ОАЭ продолжают быстро ухудшаться на фоне происходящих в Йемене событий

● Национальный совет обороны Саудовской Аравии проводит срочное совещание по Йемену.

● Истребители J-16 ВВС Китая и тайваньские F-16 вошли в прямой контакт во время китайских военных учений "Миссия справедливости 2025".

● РЖД пустят «под нож» расходы на вагоны и локомотивы из-за убытков и долгов.

● Правительство приготовилось к падению доходов бюджета от госкомпаний почти на 40%.

● «Фактически недоступен». Блокировка Whatsapp в России превысила 90%.

● Российские промышленники сообщили о самом резком падении выпуска с начала войны.

● Власти обнаружили у российской молодежи тотальный патриотизм.

● Путин запретил исполнять решения иностранных уголовных судов.

● В Госдуме призвали жителей Москвы готовиться к отключению интернета в новогоднюю ночь.

● Россия лишилась спутниковой группировки, следящей за пусками ядерных ракет.

● Рекордное за 9 лет число россиян отправили в армию по призыву.

● Правительство РФ констатировало обнуление экономического роста. ВВП страны за 11 мес вырос всего на 1%. По итогам месяца ВВП увеличился лишь на 0,1% в годовом выражении, что стало худшим результатом с начала 2023 От прежнего роста не осталось ничего: в прошлом году экономика прибавила 4,3%, в I квартале 2025 – 1,4%, во II – 1,1%, в III – 0,6%. "Модель роста, основанная по больше части на военных расходах, похоже, сломана", – констатирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности.

● Впервые за почти 3 года в минус скатилась промышленность (-0,7% в ноябре), по которой ударили высокие процентные ставки и усиление санкций. Рост оборота розничной торговли замедлился более чем вдвое – до 3,3% с 7,7% за 2024, после того, как потребители массово перешли в режим экономии, стали резать расходы на одежду и технику и впервые за долгое время сократили покупки еды в физическом выражении. Остановился рост строительства (+0,1% в ноябре), спад оптовой торговли ускорился более чем вдвое – 5,6% в ноябре после 2,5% в октябре.

● Сегодня Путин подписал закон, возвращающий кресты на российский герб: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Джерело: facebook.com/annopolsky

