Новини одним рядком 2.0

● Ключову роль у політиці США щодо Венесуели відіграватиме держсекретар Марко Рубіо — давній критик режиму Мадуро. Він координуватиме контакти з новою владою, нафтовими компаніями та союзниками США, — Bloomberg.

● Суд в Финляндии дал санкцию на арест члена экипажа судна Fitburg, подозреваемого в повреждении телекоммуникационного кабеля.

● Рубио: Нам не нужна нефть Венесуэлы. У нас в США много нефти. Но мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность в Венесуэле контролировалась противниками США. Зачем Китаю, России и Ирану - маргинальным режимам нужна нефть Венесуэлы? Их даже нет на этом континенте.

● Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает иранский народ на фоне усиления протестов, назвав это «моментом, когда иранцы, возможно, берут свою судьбу в свои руки». Нетаньяху подчеркнул поддержку Израилем борьбы иранского народа за свободу, независимость и справедливость.

● Марко Рубио заявил, что США продолжат наносить удары по судам наркоторговцев и захватывать суда, находящиеся под санкциями. Об этом он сказал в интервью программе NBC News Meet the Press.

● Узбекистан с 1 января 2026 усиливает роль госязыка в управлении: в госорганах вводят советников по «духовности и госязыку» для контроля применения узбекского.

● Венесуэла полностью прекратила экспорт нефти после захвата Николаса Мадуро.

● Рубио заявил NBC News, что Венесуэлу «больше нельзя превращать в центр управления операциями» для Ирана, России, Китая, кубинских разведчиков или «Хезболлы».

● Азербайджан и Турция подписали договор о поставке 33 млрд кубометров природного газа с месторождения «Апшерон». Договор заключён на 15 лет и должен заключить заменить санкционный газ орков. Поставки будут осуществляться по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

● Нетаньяху: «Из Ирана необходимо вывезти 400 килограммов обогащенного урана».

● Президент Кубы заявил, что кубинцы готовы отдать за Венесуэлу собственную кровь.

● Российская разведка использует рыболовные суда и «туристов» для шпионажа в Норвегии.

● Нападение США на Венесуэлу доказывает, что мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, рушится — премьер Словакии Фицо. «Мне очень интересно посмотреть, как отреагирует ЕС на это нападение. Либо он осудит применение американской военной силы в Венесуэле, либо, как обычно, останется лицемерным», — отметил премьер Словакии.

● Госсекретарь Рубио ранее заявил, что США не беспокоит возможная эскалация в отношениях с Россией из-за операции в Венесуэле. По его словам, это «риторическая поддержка» Мадуро.

● BBG: Китайские соцсети бурно приветствовали захват США Мадуро как образец для подражания в действиях против Тайваня.

● МИД Китая: “Действия США нарушают международное право и основные нормы Устава ООН”.

● По меньшей мере 40 человек погибли в результате ударов США по Венесуэле, — NYT. Среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Также ранены 6 бойцов США. Bloomberg пишет, что ведущую роль в руководстве США по Венесуэле будет играть госсекретарь США Рубио Однако отмечается, что "Белый дом предоставил мало информации о том, как он намерен взаимодействовать с Венесуэлой, население которой составляет 30 миллионов человек". Рубио заявил, что США сэкономили на задержании Мадуро 50 млн долл. — именно такую сумму предлагали за информацию, которая помогла бы арестовать его. Axios сообщает, что ЦРУ еще в августе 2025 внедрило группу агентов в Венесуэлу для задержания Мадуро. Тем временем министерство юстиции США опубликовало полный текст обвинительного заключения в отношении Мадуро. Среди обвиняемых также:

- сын Мадуро — Николас Эрнесто.

- Эктор Герреро — власти США называют его главой преступного картеля Tren de Aragua.

- министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо.

- бывший министр иностранных дел Рамон Родригес Часин.

● Внучка Трампа вчера поставила $32000 на задержание Мадуро в январе и забрала $400000 - семья талантливых коммерсантов.

● Кім Чен Ин наказав у 2,5 раза збільшити виробництво протитанкових керованих ракет Bulsae-4, які Росія використовує у війні проти України.

● Литва приєднається до п’яти інших союзників по НАТО у спільній закупівлі шведських БМП CV90 MkIV. Країна планує закупити 100 БМП для власних потреб.

● Міністерство оборони Тайваню планує закупити 1 600 ударних безпілотних надводних апаратів у межах додаткового оборонного бюджету обсягом майже 40 млрд доларів США для посилення оборони в Тайванській протоці.

● Після виходу військ Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) міжнародно визнана влада Ємену за підтримки Саудівської Аравії у стрімкому наступі, за два дні розгромила сепаратистів і повернула контроль над півднем країни.

● Японія профінансувала виробництво гіперзвукових ракет на 2026 рік. У Міноборони Японії наголосили, що спочатку запуск виробництва ракет планували на 2031 рік, втім, через зростання загрози з боку Китаю, прийнято рішення перенести його на 2026 рік.

● Мировое потребление угля в 2025 году установило исторический рекорд. Основные покупатели - Индия и Китай.

● В Госдуме сообщили о приостановке программы расселения аварийного жилья из-за отсутствия денег в бюджете.

● ВСУ атаковали Москву десятками дронов. Власти закрыли аэропорты, задержаны 200 рейсов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

