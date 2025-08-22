Новини одним рядком

● Упавший в поле на востоке Польше беспилотник, согласно предварительным результатам расследования, принадлежал россии, сообщили в среду польские официальные лица. Министр иностранных дел Радослав Сикорский написал в соцсети X, что его ведомство направит ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства, но не назвал виновную сторону (Ха-ха-ха!).

● НПС «УНЕЧО» — пішла в очечо, — коментує (https://t.me/robert_magyar/1273) масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді Йосипович. Займання стало наслідком влучання дронів. Даний об’єкт має стратегічне значення, адже є частиною нафтотранспортної інфраструктури, що забезпечує перекачування палива через територію РФ.

● Трамп знову дає «два тижні» на завершення війни в Україні. Президент США знову повторив свою улюблену тезу — цього разу він заявив, що «за два тижні ситуація стане яснішою і, ймовірно, доведеться діяти інакше».

● Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей під час війни. Він назвав це «огидним і варварським злочином» та наголосив: якщо дітей не повернуть, він просуватиме законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму. «Таке визнання зробить співпрацю з путінською Росією токсичною для інших країн і бізнесу», — підкреслив Грем.

● З наступного року всі школярі від 1 до 11 класу харчуватимуться безкоштовно. Держава обіцяє: гречка з котлетою стане не розкішшю, а базовим правом. (Я просто переконаний, що безкоштовне харчування в школах для всіх без виключення класів хотів би ввести кожен уряд. І не робив це по одній причині - на це не було просто коштів. І я б напевно порадів за успіх нового Кабміну, якщо б мав відповідь на одне невеличке питання: а звідки у нас гроші і куди поділася дірка на 20 млрд $? Тому що поки чомусь на нього я від жодного представника влади відповідь не почув.- Ярослав Железняк)

● Украина не собирается проводить референдум о внесении изменений в Конституцию ради территориальных уступок рф, — глава ОП Андрей Ермак

● У Верховній Раді пропонують приєднати підконтрольні території Донеччини й Луганщини до Харківщини та Дніпропетровщини, щоб зберегти їх у складі України.

● Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про державну політику національної пам'яті. Законопроєкт передбачає, що збереження й захист національної пам’яті, державної мови та культурної спадщини є складовими національної безпеки.

● Верховна Рада провалила голосування за виключення Марʼяни Безуглої із засідань.

● Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону

● Видео и фото производства дронов FP-1 и ракет FP-5 "Фламинго" показало Associated Press. Большой вопрос, зачем это показывается - успокоить людей которые после массового ракетного обстрела спрашивают "де наші ракети"? (Оскільки перші версії ракети FP-5 вийшли рожевими через заводську помилку, її назвали Фламінго — і ця назва прижилася. Можливо...)

● Европейские страны хотят, чтобы Трамп разместил истребители США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины — The Times

● Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля, пишут украинские СМИ.

● Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует сократить почти 50% своих сотрудников в рамках инициативы ODNI 2.0, крупнейшей реформы с момента его создания после 9/11. Целью является экономия более $700 млн в год и улучшение интеграции разведывательного сообщества и надзора за ним.

● Индия приняла окончательное решение - она будет закупать российские энергоресурсы, несмотря на давление США, заявил посол республики Винай Кумар. Это вопрос ее безопасности, экономических и энергетических интересов.

● Литва намерена предоставить войска и военную технику для потенциальной миротворческой миссии в Украине. По словам президента Гитанаса Науседы, численность воинского контингента своим решением утвердит парламент.

● Израиль начал наступление на город Газа, сообщает The Jerusalem Post. В ЦАХАЛ заявили, что уже контролируют его окрестности.

● Індекс цін українського бізнесу зріс на 17,2% у 2024 році, на 18,4% – у січні-квітні цього року, але вже за підсумком першого півріччя дещо сповільнився до 15,9%, — порахували в Forbes. Серед компонентів найбільшу роль у прирості відіграє зростання заробітних плат. Його внесок в «офісну» інфляцію становив 11 відсоткових пунктів.

● Переговоры о прекращении российско-украинской войны сосредоточены на двух вопросах — гарантиях безопасности для Украины и территории, которую россия хочет контролировать, включая еще не занятую российскими войсками, заявил вице-президент США Джей ди Вэнс на Fox News. «В каком-то смысле они очень просты, но в то же время крайне сложны. Во-первых, Украина хочет быть уверена, что россия больше не вторгнется. Она хочет быть уверена в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. россия же хочет получить определённые территории — большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока ещё нет. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определённое количество территорий», — сказал Вэнс.

● Саммит Зеленский-путин требует тщательной подготовки и должен состояться в конце переговоров и стать их итоговой точкой — лавров. «Считаю, что вероятность встречи Зеленского и путина до конца августа равна нулю. В дальнейшем шансы также крайне малы либо полностью отсутствуют. Саммит между путиным и Зеленским — не более чем фантазия Трампа. Вероятно, он либо неверно понял позицию путина, либо был введён в заблуждение», — лавров.

● Европейские и украинские чиновники назвали «абсурдным» требование россии участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины — The New York Times.

● Дипломатические усилия Трампа не привели к каким-либо результатам в его контактах с кремлём — Politico.

● Трамп отказался от идеи организовать встречу Путина и Зеленского. The Guardian: Трамп выходит из российско-украинских переговоров по урегулированию. Он хочет, чтобы Президент Зеленский и Путин сами организовали двустороннюю встречу. Трамп планирует занять выжидательную позицию, чтобы понять, возможна ли вообще такая встреча. ● Трамп назвал «сложной задачей» выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. «Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией», — написал президент США. Он также заявил, что именно Байден не дал Украине атаковать Россию, а разрешил только защищаться. «Впереди интересные времена!!!» — добавил Трамп. ● Литва закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью в связи с угрозой беспилотников. Бесполетные зоны установлены для защиты гражд. населения и поддержания безопасности воздушного пространства. Ограничения действуют до 1 октября и могут быть продлены, если риск сохранится. ● Foreign Policy: "Стив Виткофф — мастер катастроф Трампа. Беспомощный посланник олицетворяет собой всё, что является дисфункциональным в нынешней внешней политике США". ● США предоставят Украине лишь «минимальные» гарантии безопасности, заявил Пентагон европейским военным стратегам, пишет Politico. ● Американская нефтесервисная компания Weatherford International расширяет бизнес в России, несмотря на более строгие санкции США, вступившие в силу в начале года с целью ограничить приток нефтедолларов, необходимых Владимиру Путину для продолжения войны. В то время как более крупные конкуренты Baker Hughes и Halliburton продали российские подразделения их менеджменту, Weatherford, занимающая четвертое место в списке нефтесервисных компаний, остается в России. ● Трамп сравнил себя с Никсоном, а Путина — с Хрущёвым.

● Криптогиганты Coinbase, Binance, Kraken, PayPal и Ripple запускают Beacon Network — систему, которая в реальном времени вносит подозрительные адреса в «черный список» и автоматически замораживает вывод на биржи. С 2023 мошеннические кошельки перевели на биржи как минимум $47 млрд.

● Маск назвал ложью сообщение WSJ о приостановке создания своей партии.

● Віткофф передав путінську медаль Орден Мужності родині 21-річного американця Майкла Глосса, який воював на боці рф і загинув у 2024 році, - CNN. Загиблий був сином високопосадовиці ЦРУ Джуліан Галліни. Віткофф пояснив жест як особисту підтримку сім’ї, а не політичний крок, наголосивши: «Це про втрату дітей і про заклик покласти край війні»

● Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але за годину відчув потребу внести зміни до допису: замість "російський ракетний обстріл" у ньому тепер йдеться просто про "ракетний обстріл".

● В росії вперше зупинили енергоблок АЕС через атаку безпілотника

● В четвертом регионе России исчез бензин: на Курилах запретили продавать больше 10 литров топлива в один руки. ● Руководство Большого театра установит слежку за сотрудниками c политическими взглядами.

● Чемезов заявил о превосходстве над конкурентами в авиапроме после задержки выпуска MC-21 на 10 лет.

Осужденному в России французскому политологу предъявили обвинение в шпионаже. Ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Крупный производитель российских беспилотников оказался на грани банкротства.

● В России впервые остановили энергоблок АЭС из-за атаки беспилотника. ● РПЦ лишила сестру Вассу сана из-за критики войны РФ в Украине - она уверена, что православие несовместимо с убийствами сотен тысяч людей. Россия начала строительство крупного военного объекта возле границы с НАТО.

● Ким Чен Ын наградил офицеров, участвовавших в "СВО", и назвал армию КНДР «самой могущественной в мире».

● Экономить на мясе призвали в госдуре — россиянам рекомендуют переходить на мясо птицы. Его назвали самым доступным источником белка на фоне роста цен на другие виды мяса, такие как говядина и свинина.

● Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все устройства в рф с 1 сентября, сообщает Правительство россии.

● Володин предложил не брать на работу вернувшихся релокантов. По его мнению, организациям надо понимать, что они берут на работу предателей Родины. Спикер госдуры также высказал идею о запрете работы на госслужбе для таких граждан. Кроме того, Володин обратился к планирующим вернуться представителям шоу-бизнеса: «на встречу с распростёртыми объятиями НЕ НАДЕЙТЕСЬ».

● російські джерела пишуть, що удар СОУ по порту "Оля" в Астраханській області наніс більше шкоди, ніж про це говорять публічно. У цей порт справді приходить озброєння із Ірану. Була розбита інфраструктура, до сьогодні паралізована логістика із Ірану та Туреччини, судна не можуть пройти в порт.

● 21 августа 1968 года состоялась военная операция «Дунай». Иначе говоря: вторжение советских войск в Чехословакию. Солдаты ожидали, что их встретят «хлебом-солью», поэтому даже не взяли с собой продовольствия. В реальности же их встречали криками «Убирайтесь вон!».

● россиян обяжут оплачивать ремонт аэропортов. Минтранс введёт сбор в 150 рублей с каждого пассажира для авиакомпаний на реконструкцию аэродромов. Правила начнут действовать с 1 марта 2026 года и продлятся до 2032 года. Сумма будет индексироваться ежегодно, с возможностью корректировки при снижении пассажиропотока. Авиакомпании заявили, что это может привести к росту цен на билеты, особенно на коротких маршрутах.

● Мантуров: более 90% платежей между россией и Индией переведены на нацвалюты.

● Мантуров: россия и Индия за 5 лет нарастили товарооборот почти в 7 раз.

● россиян ждёт очередное повышение налогов, и это «неизбежно», — пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве. По словам собеседников, «в противном случае мы просто не сможем свести концы с концами. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это». Даже сокращение рекордных со времён СССР оборонных расходов не спасёт ситуацию. Всего за семь месяцев 2025 года дефицит бюджета рф уже достиг 4,9 трлн рублей, это больше, чем власти прогнозировали на весь 2025 год.

● В россии производство грузовых вагонов рухнуло почти на 20% из-за кризиса в РЖД. По данным Объединения производителей железнодорожной техники, за год было изготовлено 34 тысячи единиц такого транспорта (при 75 тысячах единиц за весь 2024-й). Заметнее всего упало производство хопперов (-80% год к году), крытых вагонов (-40%), платформ (-16%). Отклонение от первоначальных планов по годовому выпуску может достичь 73%.

● Следком провел обыски в питерских офисах компаний "Самолет", которые занимаются строительством ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный Квартал". Возбуждено уголовное дело по 159 УК (мошенничество).

● Крупнейший российский производитель труб ТМК в первом полугодии 2025 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности в размере 3,2 миллиарда рублей после убытка в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания в отчете.

● В россии в первом полугодии 2025-го на 17% год к году сократился выпуск грузовых железнодорожных вагонов на фоне падения перевозок и выручки АО «РЖД». Заметнее всего в структуре производства упало производство хопперов (-80% год к году), крытых вагонов (-40%), платформ (-16%).

