Новини одним рядком

❗️Зеленський готовий обговорити питання територій за форматом нинішньої лінії фронту, і лише на зустрічі з путіним, – МЗС України

● 9 з 10 людей, які отримали повістки від ТЦК, абсолютно спокійно їдуть в навчальний центр. Каламуть йде від 5-10%, які хочуть порєшать, ухилитись або заховатись, — заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил тероборони ЗСУ Швайка

● Китай готов участвовать в потенциальных миротворческих силах в Украине. Пекин готов сделать это только в том случае, если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций.

● «Санкции, тарифы или ничего». Трамп дал путину еще две недели на урегулирование в Украине.

● Евросоюз перевёл Украине €10 млрд доходов от замороженных активов россии с начала года, пишут СМИ. В марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по €1 млрд за счет замороженных активов, в январе — €3 млрд, в апреле — €3,1 млрд.

● НАТО отправит Украине вооружения на $50 млрд в 2025 году. НАТО направило Украине вооружений на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах, сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

● Зеленский готов обсуждать только заморозку по линии фронта и только на личной встрече с путиным — заявил первый заместитель главы Украины МИД Сергей Кислица. По словам Кислицы, украинское общество "категорически против обмена нашей земли на мир". Также сам Зеленский сделал аналогичное заявление, пообещав "не дарить землю оккупанту".

● Гражданская гвардия Испании показала зажигательное устройство, обнаруженное в Лайе. Видимо оно применяется для поджога лесов. Гибридная война в Европе натурально полыхает.

● За сутки стоимость публичных компаний США выросла на триллион долларов, а капитализация криптовалют прибавила $250 млрд.

● Вслед за Европой, отказалась от попыток торговой войны с США и Канада. Bloomberg: "Канада отменит большинство ответных тарифов на товары из США в попытке снизить напряжённость с Трампом и укрепить торговое соглашение USMCA". Канада отменит все тарифы на товары из Соединённых Штатов, которые подпадают под Соглашение между Канадой, США и Мексикой, к 1 сентября, объявил премьер-министр Марк Карни. Канада сохранит тарифы на сталь, алюминий и автомобили.

● В дополнение к директору Разведывательного управлению министерства обороны США генерал-лейтенанту Джеффри А. Крузу министр обороны Пит Хегсет также отстранил от должностей начальника резерва ВМС вице-адмирала Нэнси С. Лакор и контр-адмирала Мильтона Дж. Сэндса III, главу Командования специальных операций ВМС США (NAVSPECWARCOM).

● У Мукачеві два дні гасили пожежу на американському заводі Flex, куди 21 серпня прилетіли російські ракети. Вогонь охопив 7 тисяч м². Постраждали 26 людей, але жертв немає

● Польські активісти у Варшаві пофарбували асфальт біля посольства росії в кольори українського прапора

● Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на ідею відправки військових в Україну, звернувшись до президента Франції з сарказмом. «Якщо Макрон хоче воювати — нехай сам їде. Одягни шолом, візьми гвинтівку — і вперед в Україну», — заявив Сальвіні, категорично відкинувши участь італійських солдатів у війні.

● На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії Енні Льюїс Марффі — її тіло вже понад два місяці не можуть евакуювати із зони бойових дій.

● Україна у серпні атакувала щонайменше сім російських НПЗ. Чотири заводи скоротили або повністю зупинили переробку, що призвело до дефіциту палива — Neue Zürcher Zeitung та Forbes Ukraine. За даними Forbes, під ударом опинилися вісім нафтопереробних заводів, зокрема, Рязанський НПЗ, який забезпечує 5% нафтопереробки рф. За оцінкою NZZ, у серпні атаковано восьму частину усіх нафтопереробних потужностей росії, за оцінкою Forbes — третину.

● Понад мільйон людей в Україні потребують евакуації на тлі інтенсивних російських обстрілів і наземного наступу в Донецькій та Дніпропетровській областях на сході України. Приблизно 84 000 з них — діти.

● Если вы часто ругаете себя за прокрастинацию, имейте в виду, что Уголовный кодекс Финляндии по сегодняшний день начинается словами: - Мы, Александр Третий, Божиею милостью Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, прочая, и прочая, объявляем... В 2022 году была попытка изменить этот текст, но, похоже, её отложили.

● В Нидерландах разброд и шатание по поводу отношения к Израилю. После того, как организаторы выставки морских вооружений NERD, которая состоится в ноябре этого года в Нидерландах, объявили, что не допустят израильские компании к участию в выставке "по соображениям безопасности", а министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и его партия вышли из коалиции из-за неспособности провести через кабинет санкции против Израиля (это повод, причина - выборы через пару месяцев), нижняя палата Генеральных штатов утвердила резолюцию "О необходимости полного уничтожения исламской террористической организации ХАМАС".

● Макрон, Мерц и Туск посетят Молдову в день независимости, чтобы сделать путину ненавязчивое предупреждение — Politico. Издание отметило, что визит состоится за месяц до выборов в парламент Молдовы, и станет предупреждением рф, которую обвиняют в попытках помешать курсу Кишинева на евроинтеграцию и переиграть ситуацию в свою пользу. Страны рассматривают возможность открытия первого переговорного кластера для страны – ключевого юридического шага на пути к членству в ЕС – в начале сентября месяца после встречи министров ЕС. Данный шаг станет сигналом проевропейским избирателям, но рискует вызвать вопросы со стороны Украины, чью заявка заблокировала Венгрия. Заявки обеих стран продвигаются параллельно с момента получения зеленого света от Евросовета в 2023.

● Соединенные Штаты создают флот морских беспилотников для противодействия Китаю.

● Данія підписала контракт на постачання штурмових гвинтівок Colt C8 MMR. Виробником зброї виступить канадська компанія Colt Canada.

● Фінські компанії Sisu та Patria створили новий самохідний міномет на базі бронеавтомобіля Sisu GTP 4×4 та міномета Patria TREMOS.

● Трамп сообщил, что теперь правительству США принадлежит 10% Intel Правительство ничего не платило за эти акции стоимостью около $ 11 млд, президент договорился с руководителем компании, и компания бесплатно передала акции государству. Об иных параметрах сделки не сообщается.

● Трамп думает пригласить путина на ЧМ-2026 в США. Президент США добавил, что всё зависит от того, «как будут развиваться события» в урегулировании конфликта на Украине.

● В москве откинул копыта Кирилл Вышинский, исполнительный директор пропагандистского холдинга «россия сегодня» и соратник Дмитрия Киселёва

● В Ханты-Мансийском крае, который дает россии почти 50% всей добычи нефти, является одним из богатейших регионов-доноров федерального бюджета рф, имеет самый высокий в решении ВВП на душу населения — закончились деньги для выплат контрактникам

● Лукашенко демонстративно проигнорировал просьбу Трампа освободить 1300 политзаключённых. Более того — в пику США он подписал соглашение об углублённых отношениях с Ираном.

● На следующий день после начала крупных морских учений Ирана по блокировке пролива Ормуз, некие хакеры взломали системы связи и навигации 64 иранских танкеров и сухогрузов, фактически обездвижив их.

● В Иране уверены в неизбежности войны с Израилем. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде: "Мы создали инфраструктуру оборонной промышленности для открытия заводов по производству оружия в нескольких странах, о которых будет объявлено в ближайшее время. На данный момент в приоритете - ракетные технологии, однако после войны с Израилем приоритеты могут поменяться".

● Іран і європейські держави домовилися відновити переговори про ядерну зброю та санкції наступного тижня.

● Китай представил новый тяжелый военно-морской вертолет Z-8D. Его сравнивают с американским Sikorsky CH-53E Super Stallion, тяжелым транспортным вертолетом ВМС и корпуса морской пехоты США, используемым для перевозки войск, техники и оборудования с корабля на берег. Ожидается, что Z-8D будет выполнять аналогичную роль для ВМС НОАК.

Эволюция алкомишки

● В принципе, урожай в Ростовской области и Краснодарском крае уже упал на 25%

● путин: россия войну не начинала, это западная пропаганда

● «У россии нет недружественных стран — есть недружественные элиты», — заявил путин. (06 марта 2022: путин поручил правительству составить список недружественных стран, в него входят 50 стран)

● В россии практически не осталось свободных СИЗО. Правительство поручило построить ещё больше изоляторов, так как за пять лет в ряде регионов достигнут лимит по числу мест для подозреваемых и обвиняемых. Бюджет на строительство увеличат сразу в три раза, до 359 млрд рублей. Программу рассчитывают реализовать к 2035 году.

● «Долговая спираль». россияне не могут вырваться из цепочки микрозаймов, констатировал Центробанк.

● В россии рухнул спрос на детские коляски на фоне рекордного падения рождаемости.

● россияне на свою пенсию могут купить вдвое меньше картошки, чем старшее поколение в Казахстане, и почти вчетверо меньше, чем пенсионеры Польши.

● Во 2 кв. 2025 г. выплаты за заключение контракта с МО рф получили 37,9 тыс. нелюдей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 число нелюдей, получивших выплаты за армейский контракт, упало в 2,5 раза — тогда деньги получили 92,8 тысячи нелюдей. Во 2 кв. 2025-го число нелюдей оказалось минимальным за 2 года. Меньше было только во втором квартале 2023-го, когда россия начинала широкую кампанию по привлечению контрактников в армию. Тогда контракт заключили 22,9 тыс. нелюдей

● В Евросоюзе зарегистрирован бренд «Навальный». Владельцами бренда стали некие Иваны Жданов, Мария Певчих и Леонид Волков.

● Після відмови кремля від зустрічі путіна з Президентом України Володимиром Зеленським російські акції впали до мінімуму за останні два тижні. Фінансові ринки добре відчувають справжню ціну війни: жодних перспектив, лише глухий кут і падіння.

Новости портала «Весь Харьков»