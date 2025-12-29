Новини одним рядком

● З вересня цього року українська енергосистема зазнала близько двох тисяч масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з них були цілеспрямованими ударами по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. росія методично намагається занурити країну в темряву, б’є по теплових і гідростанціях, трансформаторних підстанціях, диспетчерських, створюючи ефект накопичення руйнувань.

● Стармер не присоединился к разговору Зеленского с евролидерами из-за "напряженного графика"

● «АТЭШ» обнаружила макеты военной техники в Севастополе, что свидетельствует о попытках ввести в заблуждение и скрыть реальное назначение локации. Также наблюдаются признаки работы командного пункта — периодические перемещения военнослужащих и активность средств связи.

● Куп'янськ. Такої відвертої брехні не витримали навіть свої. 90% міста наразі контролюють Сили оборони України. Малі групи ворога ховаються у невеликих "кишенях".

● Інтенсивність російських ударів по портовій інфраструктурі України за останній рік збільшилася вдвічі, — віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

● Розмінувати гектар сільгоспземлі обійдеться фермеру більше тисячі доларів — експерт.

● Уряд суттєво підвищив оклади бюджетникам із 2026 року: зарплати зростуть у 2,5 раза.

● Пенсіонерам більше не доведеться платити. Держава офіційно звільнила людей, які отримують пенсію за віком, від сплати земельного податку.

● Повідомлення про можливу загрозу рф спричинили виїзд частини українців з Латвії

● Министерство обороны США развертывает наземные ракетные комплексы в Германии в ответ на наращивание российских войск в Беларуси. В арсенал войдет гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW / «Темный орел»), гиперзвуковая система планирования с ускорением.

● Правительство Великобритании планирует запустить программу, которая позволит выпускникам школ и колледжей в течение года познакомиться со службой в армии, флоте или ВВС — без долгосрочных обязательств. Программа будет предназначена для юношей и девушек до 25 лет. Заявки начнут принимать весной 2026 г. На первом этапе примут всего 150 кандидатов, но в перспективе власти намерены довести число мест до 1,000 в год— BBC News.

● Сообщают, что Германия приобретет у американской корпорации General Atomics Aeronautical Systems четыре морских беспилотных авиационных комплекса, в каждый из которых войдут два больших БЛА MQ-9B SeaGuardian и наземная станция управления. Комплексы предназначены для решения задач морской разведки и патрулирования и противолодочной борьбы. Бюджетный комитет германского Бундестага в середине декабря одобрил выделение 1,52 млрд евро на данную программу, именуемую Unbemannter Anteil Maritime Airborne Warfare System (uMAWS). Приобретение будет осуществлено через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Ожидается, что комплексы поступят на авиабазу авиации ВМС Германии Нордхольц в 2028-2030 гг., первоначально в разведывательно-патрульном варианте, а в 2031-2032 гг. будут доработаны до модификации ПЛО - противолодочных.

● Сообщается о соглашении между Пакистаном и Ливийской национальной армией (ЛНА) на сумму более чем в 4 млрд долл на поставку ЛНА крупной партии пакистанских вооружений, включая 16-18 истребителей JF-17 (фото) и 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. Сделка была заключена, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия ливийским сторонам. Сообщается, что это крупнейшее в истории Пакистана экспортное соглашение на поставку вооружений было подписано во время встречи высших военных представителей обеих сторон в Бенгази.

● Сообщают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря присутствовал на состоявшейся на военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) церемонии ввода в состав ВМС Турции сразу нескольких боевых кораблей турецкой постройки. В ходе церемонии турецкому флоту были переданы неатомная подводная лодка S 331 Hızırreis (вторая из шести единиц германского проекта 214TN, строящихся в Турции по лицензии, головная лодка S 330 Pirireis была сдана 24 августа 2024 г.), патрульный корабль Р 1221 Koçhisar (второй в серии из десяти единиц типа Hisar и первый, фактически вошедший в состав турецкого флота, поскольку головной корабль Р 1220 Akhisar на этапе испытаний продан Румынии), средний десантный корабль Ç-159 (головной в серии из восьми единиц) и головной серийный безэкипажный катер типа ULAQ. Также на церемонии ВМС Пакистана был передан корвет F 282 Khaibar - второй построенный в Турции для пакистанского флота корабль типа Ada проекта MİLGEM (головной построенный в Турции пакистанский корвет этого типа F 280 Babur был сдан 23 октября 2023 г.)

● The size of each european Country(km²)

● Велика Британія та Німеччина підписали угоду на $70 млн щодо мобільних артсистем

● В Италии арестовали подозреваемых в финансировании ХАМАС через благотворительные организации

● У Франції рейтинг довіри до Макрона досяг історичного мінімуму

● Лісистість Європи

● Илон Маск назвал демографию Брюсселя «великой заменой», комментируя статистику о том, что 73% детей в Брюсселе происходят из семей мигрантов.

● Сенатор Ліндсі Грем:

Лютий 2025:

“Ми готуємо такі санкції, яких росія ще не бачила".

Квітень 2025:

“Якщо кремль не піде на поступки, економічний тиск стане нестерпним".

Червень 2025:

“У путіна немає виходу – час працює проти нього".

Серпень 2025:

“Ми близькі до того моменту, коли москва відчує справжню ціну війни".

Грудень 2025:

“Якщо війна не закінчиться, ми змінимо правила гри".

Що далі??

● Республіканці із розгромним рахунком програють проміжні вибори до палати представників

● Трамп убежден, что тарифы способствовали существенному сокращению торгового дефицита США

● Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь

● Местные власти в Китае выпускают постановления об отмене мероприятий, приуроченных к западному Новому году. Управление общественной безопасности Гуанчжоу напомнило, что в ночь на 1 января 2026 года не будут проводиться масштабные общественные мероприятия, включая обратный отсчет времени. Управление общественной безопасности города Сиань объявило, что в районе колокольни и барабанной башни в новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года, не будет проводиться никаких мероприятий по отсчету времени, световых шоу или рекламных акций. Администрация Хэфэй, столицы провинции Аньхой, объявил о запрете любых новогодних мероприятий на пешеходной улице Хуайхэ, а также о запрете запуска фейерверков и петард, продажи и запуска воздушных шаров и небесных фонариков.

● По данным Wall Street Journal, к концу 2025 года режим в Иране допускает относительно широкий уровень социальных свобод — молодёжь танцует в кафе, на улицах звучит живая музыка, многие женщины снимают хиджаб — чего не было на таком уровне с 1979 г. Однако при этом правительство продолжает жёстко подавлять политическую оппозицию, включая массовые аресты и казни. По состоянию на 2025 сообщается о более чем 1870 казнях, что является очень высоким показателем по сравнению с последними десятилетиями. Всё это, по словам статьи, делается для предотвращения широкомасштабного восстания и сохранения стабильности режима на фоне экономических кризисов, нехватки ресурсов и санкций.

● Иранская хакерская группа заявила о взломе телефона главы аппарата канцелярии премьер-министра Израиля. По утверждению хакеров, в ближайшие часы они намерены опубликовать материалы, связанные с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также информацию по делу «Катаргейт».

● путін зізнався, що мирні переговори його більше не цікавлять

● Русские будут бомбить Украину, пока она не станет «дружелюбной». «Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился», — заявил замглавы МИД Рябков.

● Европейские контингенты в Украине станут законной целью ВС рф, — Лавров. «Амбиции европейских политиков буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко».

● рф поддержит Китай в случае обострения вокруг Тайваня, — Лавров.

● В госдуре предложили учредить День разгрома армии Наполеона.

● МЗС рф офіційно не рекомендує російським громадянам відвідувати Німеччину через "ризик переслідувань", наводячи в приклад поїздку тренера "Зеніту" Сергія Семака, у дружини якого в Мюнхені конфіскували покупки на суму понад 300 євро, що перевищує дозволену для ввезення в росію.

● Количество запусков в космос за прошедший год

● В Краснодаре обязали уличных музыкантов согласовывать с чиновниками исполняемые песни.

● В московских аэропортах Шереметьево и Внуково из-за действовавших ограничений на прием и отправку самолетов задержаны более 270 рейсов, еще 42 отменены.

● В 2026 году Еврокомиссия продолжит усиливать давление на кремль, поддерживать Украину и активно сопровождать ее на пути к членству в ЕС, — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

● Ространснадзор не планирует вводить полный запрет на эксплуатацию самолетов Ан-24 в россии, сообщил глава ведомства Виктор Гулин.

● В Белгороде уже несколько лет страдают от прорывов трубопровода. Ситуация стала настолько регулярной, что в образовавшемся рве успели обосноваться бобры. «Бел.ру» выяснил у «Белоблводоканала», планируется ли менять сети и кто отвечает за плотину грызунов.

● С 2024 года Росстат прекратил публиковать данные по выпуску бензина, дизеля, мазута, пропан-бутана, тепловозов, трансформаторов. Вместо этого появляются данные по выпуску комбикорма, трамваев, и прицепов-цистерн.

● 25 БпЛА «збили», а електрика втекла: сизрань пережила сеанс російської стабільності

● путин подписал пакет законов, предусматривающий отказ от ежегодного декларирования доходов чиновников в пользу постоянного антикоррупционного контроля.

● «Я не против, что идёт война. То, что эти скоты на нас напали. У меня сыночек воюет уже четвёртый год. Я горжусь. Он был ранен и опять пошел». Женщина рассказала, что СВО в принципе ей никак не мешает жить, хоть у нее там и сыночек. А главные вопросы, которые бы она задала путину — что там с деньгами и с врачами.

● WhatsApp фактически перестал работать без VPN на территории рф.

