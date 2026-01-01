Новини одним рядком

● Українці менш оптимістично налаштовані на 2026 рік порівняно з попередніми роками. Про це свідчать результати опитування Rating Group у рамках глобального дослідження End of Year від Gallup International.

Так, 39% респондентів вважають, що наступний рік буде кращим за 2025. У 2023 році таких було 51%.

Водночас на тлі інших Європи українці відносно оптимістичні: в Західній та Східній Європі переважають настрої стагнації та погіршення.

● 110 посилок Нової пошти із загальною оголошеною вартістю 2,3 млн грн згоріли через російський обстріл Одещини. Уламки дрона впали на територію сортувального термінала, внаслідок чого загорівся причеп вантажівки з відправленнями. Працівники не постраждали.

● У Харкові під час перевірки документів чоловік здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП. Військовий ушкоджень не отримав, куля пошкодила формений одяг. Щоб затримати правопорушника на території міста поліція ввела спецоперацію. Упродовж кількох годин правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його

● Украина не продвинулась к вступлению в ЕС в 2025 году, — Politico. Несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, заметного прогресса достигнуто не было. По данным издания, цель завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС к 2028 году становится недостижимой.

● Румыния присоединится к программе PURL, по которой союзники по НАТО закупают для Украины оружие у США. Взнос страны составит €50 млн. В румынском МИД подчеркнули, что вклад будет способствовать укреплению потенциала Украины и достижению устойчивого мира.

● Хорватія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю зброї у США для України, внісши близько 14 мільйонів євро

● До ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) із серпня приєдналися 24 країни. Загальна сума внесків склала $4,3 млрд, з них лише за грудень — майже $1,5 млрд

● Европейские лидеры провели телефонный разговор для обсуждения своей общей позиции после заявлений из россии о пересмотре переговорной позиции из-за якобы атаки украинских дронов по резиденции путина Bloomberg.

● МИД рф получил от Госсекретаря США Рубио обращение со ссылкой на информацию разведки США по поводу «Валдайского инцидента» и рекомендацию в адрес руководства россии путина «прекратить попытки подорвать мирный процесс», используя создаваемые фейки о нападении на его резиденцию.

● В 2025 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование в размере $52,4 млрд. Наибольший объем бюджетной поддержки, более 70%, был получен в рамках механизма G7 ERA Loans. Это средства, которые погашаются за счет доходов от замороженных активов россии.

● Украинские удары по российской инфраструктуре становятся все более многочисленными. В этом декабре был установлен новый рекорд — 26 ударов, и это только за период до 24 декабря. Об этом сообщает Bloomberg. С Рождества были атакованы еще 7 российских нефтегазовых объектов. путин продолжает экспортировать нефть и газ, но санкции, высокие надбавки, задержки и другие препятствия резко сократили доходы. Режим ожидает, что доходы от нефти и газа в этом году упадут до 23% бюджетных поступлений, что станет новым рекордно низким показателем. Предстоящий год, безусловно, будет для фюрера и его нищего народа еще хуже. Нанесение ударов по нефтегазовой инфраструктуре — самый эффективный способ подорвать военную машину фюрера. Режим отчаянно пытается защитить москву и Санкт-Петербург, оставляя остальную часть страны беззащитной.

● Угрупованням Сил безпілотних систем України за сім місяців роботи знищено/уражено 168 000 цілей, зокрема 50 000 окупантів, — командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

● Глава дипломатії ЄС Кая Каллас звинуватила росію в прагненні зірвати мирний процес поширенням заяв про нібито українську атаку на резиденцію путіна у Новгородській області.

● Ось звідки черпали натхнення творці прапорів України та росії:

● Бельгия подтвердила первую закупку 123 бронемашин Serval и 92 Griffon французских производителей.

● Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

● Тим часом представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні кабелів підозрюється судно.

● Польща просить Єврокомісію розслідувати поширення дезінформації про вихід з ЄС через TikTok. Причина – масове поширення контенту, згенерованого штучним інтелектом, який закликає Польщу вийти з Європейського Союзу.

● Министерство обороны Испании 29 декабря сделало подарок Airbus Helicopters заключив контракт стоимостью 1,975 млрд евро на поставку для нужд испанской армии 50 лёгких вертолётов Airbus Helicopters Н145М.

● Телеканал Euronews, чью программную политику полностью определяет Еврокомиссия под руководством Урсулы фон Дер Ляйен, провёл новогодний опрос о готовности лично защищать границы ЕС своих зрителей. 60% (не готовы) - это пожилые и больные, эмигранты и женщины/дети. 30% готовых взяться за оружие от 450 миллионов - это 150 миллионов. Практически подавляющее большинство мужского населения.

● США завершают год рекордным уровнем экспорта нефтепродуктов - почти 7,8 млн баррелей в сутки.

● Компания Eurostar приостанавливает все услуги, соединяющие Великобританию с Европой, из-за проблем с электроснабжением в тоннеле под Ла-Маншем.

● Турция планирует построить военную базу в районе Лас-Корай в Сомали, которая будет иметь прямой выход к Красному морю.

● Кабинет министров Саудовской Аравии заявляет, что примет все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности королевства, одновременно подтверждая свою приверженность безопасности, стабильности и суверенитету Йемена, а также свою полную поддержку Президентского совета Йемена и международно признанного правительства. Кабинет министров выразил надежду, что ОАЭ ответят в течение 24 часов на просьбу о выводе своих войск из Йемена и прекращении любой военной или финансовой поддержки Южного переходного совета.

● Saab получает заказ от Франции на самолеты GlobalEye за $1,34 млрд

● У Таллінні затримали чоловіка за нанесення символу Z на будівлю парламенту

❗️Миру не буде, війна в Україні триватиме мінімум до січня 2027 року: Трамп перекине відповідальність за підтримку України на Європу, яка може не витримати цього, — прогноз від The Economist.

● Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1. Таке рішення ухвалили після того, як на його борту з’явився російський прапор.

Как сообщает газета The New York Times, экипаж танкера «Белла-1» нарисовал на корпусе флаг Рогссии, чтобы скрыться от береговой охраны США. Судно, входящее в состав российского «теневого флота», направлялось в Венесуэлу за нефтью, но после попытки перехватить его американскими силами, оно вышло в Атлантический океан и теперь повернуло на северо-запад, возможно, в сторону Гренландии. Отследить маршрут невозможно: транспондер отключен с 17 декабря. Судно «Белла-1» находится под санкциями США за перевозку иранской нефти, проданной для финансирования терроризма. Большая часть экипажа состоит из моряков из россии и Индии.

Для многих история с «Беллой 1» подчеркивает слабость США. Только представьте: танкер официально находится под санкциями, экипаж отказывается пускать американцев на борт, маршрут постоянно меняется — и США преследуют его уже почти неделю безрезультатно. Обычно в таких случаях все делается жестко: сначала предупредительные выстрелы, затем посадка и досмотр. У США были как законные основания, так и военные возможности для захвата «Беллы-1», но они этого не сделали.

● Трамп назвав Келлога «ідіотом» після того, як той публічно назвав Зеленського «відважною людиною, яка змушена боротися», – NYT. (https://www.nytimes.com/international/) Після цього Трамп і Келлог посперечалися, і президент США ухвалив рішення замінити Келлога своїм другом Стівом Віткоффом, який від початку був спецпосланцем з питань Близького Сходу.

● США вітає російською рф із Новим роком: «Американці і росіяни сповідують однакові цінності».

● росія виглядає непереможною, заявив Трамп, побачивши кадри путінського параду у москві. Пише New York Times

● Когда вождь мировой буржуазии узнал о нападении на резиденцию путина!

● Спикер МИД КНР Лин Цзянь о военных учениях НОАК у Тайваня «Миссия справедливости 2025»: "Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Военные учения НОАК являются суровым наказанием для сепаратистских сил, выступающих за независимость, стремящихся к этому с помощью силы. Это необходимые действия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности"

● Власти КНР потребовали от компаний использовать как минимум 50% оборудования китайского производства при строительстве или расширении фабрик. Отмечается, что новое требование не публиковалось официально, но стало обязательным для получения государственной поддержки и одобрения проектов. Согласно источникам, предпочтение отдается даже более высокому уровню локализации, а в перспективе власти нацелены на использование 100% китайских технологий. Мера направлена на ускорение технологической независимости Китая после введения США в 2023 г. жестких экспортных ограничений на поставки высокотехнологичных компонентов и оборудования

● В 2025 г. объем заказов на китайские литографические машины и комплектующие достиг рекорда — 421 контракт на сумму около 850 млн юаней ($119 млн).

● СМИ КНДР сообщают об очередной поездке Ким Чен Ына на предприятия ВПК. Что любопытно, и снова в материалах СМИ КНДР появляется очередная версия ПУ для "600-мм РСЗО сверхкрупного калибра", более известной в мире под американским индексом KN-25. Которая является не только РСЗО, стреляющей по сути оперативно-тактическими ракетами, но и средством доставки ядерных зарядов к цели. Теперь, к гусеничной ПУ с 6 ракетами и колесным вариантам с 4 и 6 ракетами на разной базе, добавилась еще одна модель и уже с 5 ракетами.

● Корпус стражей Исламской революции открыл огонь по протестующим против режима в городе Хоррамдаб. Протесты против Исламского режима в Иране продолжают распространяться по всей стране.

● В Иране люди получают SMS-сообщения от разведывательной организации КСИР со следующим текстом: 'Уважаемый соотечественник: Ваше присутствие на незаконных собраниях 29/12/2025 было зафиксировано нашей системой наблюдения; поэтому рекомендуется, чтобы вы и ваши родственники строго воздерживались от посещения таких незаконных собраний, которые отвечают интересам врага. – Разведывательная организация КСИР.'

● Два роки єменські хусити блокують ключовий торговельний маршрут між Європою та Азією. Найбільшим світовим перевізникам доводиться відправляти контейнеровози й танкери у двотижневу подорож навколо Африки. Але не росії.

● У 2025-му росія втратила на фронті на 40% більше солдатів, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення, - BBC. BBC підтвердила імена приблизно 160 000 загиблих росіян, водночас, за даними журналістів, реальна кількість вмерлих окупантів, ймовірно, становить 243 000–352 000 осіб

● Авиакомпании рф получат в 2026–2027 годах более 50 новых российских самолетов. 2026 год станет знаковым для гражданской авиации и ознаменует начало перехода на отечественную технику — Известия.

● С сайтов российских судов удалили более 70 тыс. дел о признании людей пропавшими или погибшими. Эти данные позволяли оценивать потери на войне.

● В Минобороны рф ранее заявили, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Беларуси. Однако в руки ВС Беларуси комплекс, по всей видимости, решили не отдавать, поскольку МО рф заявило, что "заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих".

● В российских регионах почти 12 тысяч раз отключали интернет в 2025 году.

● Єдине, що стабільно зростає в росії протягом останніх 4 років - кількість політв'язнів (А. Калітін)

● Матерящиеся на СВО солдаты чаще гибнут или получают ранения, заявил глава информационной комиссии московской городской епархии отец Александр Волков.

● Индекс Мосбиржи впервые с 1998 года упал второй год подряд. В 2025 году снизился на 4,04% — до 2766,6 пунктов. Смешно на это смотреть, учитывая то, что российские пропагандисты после каждого звонка Трампа и путина трезвонят о том, что индекс Мосбиржи очень сильно вырос!

● русня нарешті намалювала фейкову схему БпЛА, які начебто діяли у напрямку резиденції путіна, — Міноборони рф виклало цю картинку. Раніше кремль відмовився надавати докази удару України по резиденції путіна: «Я не думаю, що тут мають бути якісь докази», — казав Пєсков. Також відомо ніхто з мешканців селищ біля путінської резиденції на Валдаї не чув звуків дронів та вибухів. Про це написали опозиційні ЗМІ. Але кремль, з метою зірвати мирний процес вперто бреше про атаку на Валдай. (Згідно з повідомленням міноборони рф, у ніч на 29 грудня у новгородській області збили 41 дрон, який летів атакувати резиденцію кремлівського диктатора.Однак 29 грудня те ж міноборони рф звітувало про 18 збитих дронів у новгородській області.

В результате отражения «террористической атаки Киева» на резиденцию пострадавших и разрушений на территории рф нет, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС россии генерал-майор Александр Романенков

● Селедка под шубой стала самым популярным заказом в СИЗО москвы, сообщили в компании, которая занимается продажей готовой еды в СИЗО.

● Водка взлетела в цене на 15% в 2025 году, рассказал зампред Руспродсоюза Леонов.

● росія може завдати удар по резиденції Зеленського, — Лукашенко. Він наголосив, що у росіян є для цього необхідні засоби. (Показал карту)

● Импорт китайских автомобилей рухнул в два раза в этом году.

● россиянам начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах.

● россия начала торговать нефтью в убыток из-за рекордных скидок для Китая и Индии.

● В одному з російських дитсадків дівчаток вчили бути вдовами. Враховуючи імперську політику рф та війни, які вона розв’язує — навичка корисна. Якщо дівчаток вчили бути вдовами, то логічно, що хлопчиків вчили бути «гарматним м’ясом».

● Злейший враг россиян, сразу после икры!

Джерело: facebook.com/annopolsky

-----------------

Замість традиційної рубрики "А що там на болотах" подивіться на красу:

А Чернігівська влада чомусь вирішила, що мешканці міста не удостоєні свята.

Тому, власноруч, чернігівці принесли спочатку малесеньку картонну ялинку, а згодом невеличке справжнє деревце та поставили на центральній площі міста. Прикрасили. Любуються, радіють, намагаються самостійно створити свято.

На запитання журналістів щодо відсутності святкової ялинки у місті, Олександр Шевчук (начальник управління культури) відповів: Сама по собі ялинка - це лише тінь від дерева, до неї потрібна інфраструктура, а це вже інше питання.

Пане Олександр, здається нам, що «тінь від дерева» - то Ви. Ось так Чернігівці намагаються не лише вижити, а й відчути хоч краплю атмосфери новорічних свят.

Джерело: https://t.me/eRadarrua/76898

Новости портала «Весь Харьков»