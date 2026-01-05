Новини одним рядком

● Командири бригад "Азову", які захищають Родинське: місто під нашим контролем, російська заява про його взяття є фейком

● За останні 2 роки кількість офіцерок у ЗСУ зросла з 4% до 21%, - радниця з гендерних питань Генштабу

● Нинішній голова Держприкордонслужби Дейнеко очолить бойовий підрозділ прикордонників, - очільник МВС Клименко

● У Харкові до п'яти зросла кількість загиблих через ракетний удар рф 2 січня

● Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб

● Балтика больше не проходной двор — Финляндия жёстко задержала судно русского «теневого флота». Fitburg волочил якорь по дну в экономической зоне Финляндии и повредил важный кабель связи с Эстонией. Корабль шёл из Петербурга в Хайфу с русской сталью, находящейся под санкциями.

● Британия и Франция разбомбили подземный склад вооружений ИГ в Сирии.

● Мэр Нью-Йорка и сенаторы-демократы осудили операцию США в Венесуэле. "Одностороннее нападение на суверенное государство - акт войны и нарушение федерального и международного права. Это вопиющее стремление к смене режима затрагивает не только тех, кто находится за границей, но и напрямую жителей Нью-Йорка", - написал Зохран Мамдани. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Николаса Мадуро везут именно в Нью-Йорк. С критикой выступили и многие сенаторы и конгрессмены США от Демократической партии. Энди Ким напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет еще недавно отрицали возможность смены власти в Венесуэле. "Тогда я им не доверял, а сейчас мы видим, что они нагло лгали Конгрессу", - написал Ким. Сенатор-демократ Рубен Гальего назвал действия Белого дома "второй неоправданной войной в моей жизни". "Это позор, что мы из мирового полицейского превратились в мирового хулигана менее чем за год", - заявил Гальего. "Без разрешения Конгресса и при подавляющем большинстве американцев, выступающих против военных действий, Трамп только что нанес неоправданный, незаконный удар по Венесуэле" - заявил сенатор-демократ Джим Макговерн. Трамп отверг эти обвинения и заявил, что не уведомил Конгресс об операции заранее, так как опасался утечек. Рубио сказал, что парламентариев уведомили после начала операции.

● ЄС інвестує 150 млн євро у розробку нового танка та реактивної артилерії. Ці кошти спрямують саме на пріоритетні напрямки якими є танковий сектор, а також розробку незалежної від США, реактивної артилерії.

● Ірак та Франція, ймовірно, підпишуть контракт на закупівлю 14 винищувачів Rafale F4 для Повітряних сил Іраку у 2026 році.

● Компанія TAURUS Systems — спільне підприємство MBDA та SAAB — отримала контракт на підготовку виробничої лінії для випуску крилатих ракет TAURUS NEO.

● Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на 200 нових БМП Puma у версії S1, оснащених протитанковими ракетами MELLS для армії Німеччини.

● М'янма оголосила амністію для понад 6000 в’язнів з нагоди Дня незалежності

● Нетаньяху: «Из Ирана необходимо вывезти 400 килограммов обогащенного урана».

● Трамп снова заявил о недовольстве путиным, который устроил «кровавую баню» в Украине. Я не в захваті від путіна. Він вбиває занадто багато людей, — Дональд Трамп.

● Іран, Куба та Гренландія названі наступними можливими цілями США, — The Guardian.

● Венесуэла входит в тройку крупнейших должников россии с основным долгом в $3,15 млрд, следует из данных Минфина. Задолженность должна была быть погашена в 2027 году, но из-за санкций выплаты почти не поступали.

● Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства после ареста Мадуро, сообщает Reuters.

● Репортер: «Китай, россия и Иран имеют интересы в Венесуэле. Как эта операция повлияет на ваши отношения с ними?» Трамп: «Что касается стран, которые заинтересованы в нефти, то мы занимаемся нефтяным бизнесом. Мы будем им ее продавать. Мы будем продавать нефть».

● Трамп направив попередження урядам Мексики, Куби та Колумбії, заявивши, що їхні країни можуть стати наступними після Венесуели.

● Белый дом опубликовал фото Трампа со сленговым выражением FAFO. Оно расшифровывается как F*ck Around, Find Out — «Будете вы***ваться — огребёте».

● Госсекретарь Рубио утверждает, что Куба глубоко проникла в структуры безопасности Венесуэлы, включая охрану и разведку Мадуро, фактически взяв их под контроль. По его словам, Венесуэла сможет восстановиться только если освободится от зависимости и влияния Кубы, и он предупреждает, что и в Гаване есть повод для беспокойства.

● Представители администрации Трампа заявили руководителям нефтяных компаний, что если они хотят получить компенсацию за конфискованные буровые установки, трубопроводы и другое имущество, то должны быть готовы немедленно вернуться в Венесуэлу и вложить значительные средства в восстановление пострадавшей нефтяной промышленности страны.

● Двадцать семь бойцов элитного подразделение Guardia de Honor Presidencial Президентской почётной гвардии, отвечающее за личную защиту Мадуро, его резиденции и ближайшего окружения, сегодня получили американские паспорта.

● Трамп сообщил, что «у иностранных держав больше не будет плацдарма в нашем полушарии», США не введут войска в Венесуэлу, если ее власти будут послушными и что «урок» Мадуро должны усвоить другие диктаторы.

● Трамп каже, що в їхній останній розмові з путіним про Мадуро не згадували.

● Жена советника Трампа выложила карту Гренландии в цветах американского флага с подписью «Скоро». Публикация вызвала резкую реакцию в Дании: местные власти раскритиковали пост и заявили о необходимости уважать территориальную целостность страны.

● Рубио заявил, что США сэкономили на поимке Мадуро $50 млн. Именно такую сумму назначили за информацию, которая бы помогла арестовать венесуэльского диктатора.

● Американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв жителям Венесуели безкоштовний інтернет Starlink до 3 лютого 2026-го.

● Венесуэла - шестая страна, в которой США провели военную операцию после прихода Трампа:

— 1 февраля 2025 года, Сомали;

— 22 июня 2025 года, Иран;

— 15 марта 2025 года, Йемен;

— 19 декабря 2025 года, Сирия;

— 25 декабря 2025 года, Нигерия;

— 3 января 2026 года, Венесуэла».

● Венесуэлец: «Все твердят, что американцам нужна только наша нефть. Но я хочу спросить, а россии и Китаю что у нас нужно? Думаете, им нужно что-то другое, типа рецепт наших кукурузных лепёшек арепа?».

------------

● Самые маленькие страны мира

● Танки та війська Колумбії стягнули до кордону з Венесуелою після рейду США проти Мадуро

● Китай очень спокойно отреагировал на захват Мадуры — официально осудил «одностороннее давление» и призвал уважать суверенитет, чтобы не навредить инвестициям и стабильности, но не пообещал помощи и не защищал Мадуру.

● Товарищ Си товарищу Трампу - «Сделать Америку снова великой» и «Китайская мечта» могут сосуществовать и дополнять друг друга. В конце года газета «Жэньминь жибао» подвела итоги и спрогнозировала перспективы китайско-американских отношений, опубликовав на эту тему 3 статьи подряд Статьи, подписанные редакционным псевдонимом «Чжун Шэн» 钟声 - омонимом, созвучным с выражением «Голос Китая», указывают на то, что они не индивидуальное мнение журналиста, а выражает точку зрения китайского правительства. Пекин заметно смягчил критику в адрес США приняв более примирительный подход и временно отказавшись от риторики «мы будем бороться до последнего»

Например, подчеркивается, что что любая попытка свести китайско-американские отношения к „конкуренции“ или даже „конфронтации“ является отклонением от реальности и ее неверным толкованием, что не только препятствует решению проблемы, но и создаст новые, более серьезные проблемы как для обеих стран, так и для всего мира. На фоне обострения напряженности в китайско-японских отношениях заметно стремление Пекина к тому, чтобы США заняли позицию Китая или, по крайней мере, сохранили нейтралитет. В статье говорится: «В этом году отмечается 80 годовщина победы в мировой антифашистской войне. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть за будущее человечества, Китай и США сражались плечом к плечу и спасли человеческую цивилизацию в ее самый мрачный час». В следующей статье говорится, что Китай не бросает вызов США и не заменяет их, а рад видеть процветание и развитие США. Но искусственный разрыв взаимовыгодных отношений сотрудничества нецелесообразно и нежелательно, и приведет лишь к ситуации, в которой проиграют все Третья статья является в своем роде апофеозом Предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» интегрируется в рамки китайско-американских отношений. В долгосрочной перспективе развитие и возрождение Китая и реализация Америкой «возвращения величия» не являются взаимоисключающими, и две крупнейшие державы, Китай и Соединенные Штаты могут достичь взаимного успеха и общего процветания. Три статьи Жэньминь Жибао - ясный сигнал, который Китай посылает США перед встречей Си Цзиньпина и Трампа в следующем году: страны должны уважать основные интересы другой стороны, а также независимый выбор пути развития.

● На прошлой неделе ведущий в ЦК КПК военный аналитик Ли Ли прокомментировал ситуацию в Венесуэле: «Президенту Мадуро нет причин для паники, военная мощь Венесуэлы не слаба...».

● КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японії вранці 4 січня, які стали першими пусками у 2026 році. У Міністерстві оборони наголосили, що обидві балістичні ракети летіли за нестандартною траєкторією.

● В Индонезии запретили секс вне брака — закон касается и туристов, включая отдыхающих на Бали.

● Бразилия стала первой страной в Латинской Америке, которая признала Дельси Родригес временным президентом Венесуэлы в отсутствие Николаса Мадуро.

● Президент Колумбии Густаво Петро: «Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков и угрожают нашему соседу вторжением из-за его нефти».

● Китайские автопроизводители впервые обогнали Японию по мировым продажам — прогноз. По оценке Nikkei Asia, в 2025 году китайские производители впервые стали мировыми лидерами по продажам новых автомобилей. Они сместили Японию, удерживавшую первое место более 20 лет. По прогнозу, продажи китайских автомобилей за год вырастут на 17% — до 27 млн единиц, тогда как японские бренды сохранят уровень в пределах 25 млн.

● Первый в мире конвертоплан Lanying R6000 весом шесть тонн, разработанный китайской компанией, совершил первый полет в провинции Сычуань. Lanying R6000 способен плавно переключаться между режимом вертикального взлета-посадки и режимом высокоскоростного горизонтального полета. Скорость до 550 километров в час, дальность полета 4000 километров, максимальная нагрузка - две тонны.

● По меньшей мере 15 протестующих и один сотрудник сил безопасности погибли во время семидневных общенациональных протестов в Иране, — информационное агентство по правам человека HRANA

● рф пожаловалась на атаку более 130 беспилотников, несколько атаковали москву

● Проект Tanker Trackers отмечает, что наблюдается значительное увеличение числа случаев, когда танкеры теневого флота открыто меняют флаги на российские. За две недели количество судов, сменивших флаг на российский, достигло 11. Восемь из этих судов ранее ходили под флагом Гамбии.

● Сергея Шойгу в Венесуэле в 2015 году наградили орденом «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности»

● У Z-пропагандистов появилась новая методичка: после обсера их любимого путина, они должны говорить о том, что захват Мадуро — это «знак, который подает Трамп россии в отношении Украины». Ну, то есть, типа дает карт-бланш на арест руководства Украины. Это смешно, так как всем адекватным людям кажется, что этот знак Трамп подает путину как раз с обратным смыслом.

● Венесуэла входит в число трёх крупнейших должников россии. Как следует из данных Минфина, основной долг страны составляет $3,15 млрд, его погашение запланировано на 2027 год. При этом из-за санкционных ограничений выплаты фактически не осуществлялись.

● Танкер QENDIL сел на мель у берегов Турции. Танкер QENDIL принадлежит к теневому флоту россии. 19 декабря он был атакован в Средиземном море. 2 недели он болтался в море, и решил сесть на мель чтобы отдохнуть у берегов Турции

● В районе Большой Ялты произошел взрыв на газопроводе. Взрыв прозвучал вчера утром рядом с Севастопольским шоссе в поселке Гаспра, в месте взрыва поднимался вверх дым. На место выехали силовики. В районе ЧП проезд закрыт. По версии ТГ-канала «Крымский ветер» - это мгла быть диверсия.

Джерело: facebook.com/annopolsky

