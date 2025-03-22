Новини одним рядком

● Україна зможе інтегрувати власний оборонпром в європейський - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

● Макрон скликає саміт у Парижі за участю Зеленського. 27 березня у Парижі відбудеться міжнародний саміт «Коаліції охочих», де обговорять подальшу підтримку України. Участь візьмуть Володимир Зеленський та лідери європейських країн, Великої Британії та Канади. Макрон: «Мета – підтвердити зобов’язання та конкретні дії щодо підтримки України».

● Вже сформований перелік країн, готових розмістити військовий контингент в Україні, — МЗС. Однак для початку місії ̶н̶е̶ ̶в̶и̶с̶т̶а̶ч̶а̶є̶ ̶с̶и̶р̶о̶в̶и̶н̶и̶ ̶т̶а̶ ̶к̶а̶д̶р̶і̶в̶ необхідне просування мирного процесу, наголосив речник відомства Георгій Тихий

● У Британії обговорювали відправку винищувачів Typhoon або F-35 в Україну для повітряного прикриття миротворчих військ — The Telegraph

● Україна вважає "нікчемним актом" черговий указ путіна, який приписує громадянам України, які "не мають законних підстав для перебування в рф", виїхати. "Ми наголошуємо, що ці системні депортації та переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу", – заявили в МЗС

● Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця, ще на два місяці.

● Кабмин Украины официально разорвал соглашение с россией о сотрудничестве в области связи

● Адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу США до критичних корисних копалин – FT. Вашингтон хоче, щоб Київ погодився на ширший масштаб угоди, який потенційно охоплюватиме американську власність на інші економічні активи, зокрема українські атомні електростанції, повідомили два українські посадовці. Це фактично означає перегляд угоди щодо надр.

● Президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу у день, коли війська росії масовано атакували місто дронами, повідомив віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба.

● У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування. Лубінець при цьому запевняє, що "кожен такий випадок не залишається без належної уваги"

● Прем'єр Польщі Туск висловив сумнів щодо користі великої кількості зустрічей різного формату щодо України, які відбуваються останнім часом, оскільки, за його словами, поки вони не призвели до прогресу. При цьому він підкреслив, що не хоче знецінювати зусилля президента Франції Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними

● Президент Литви Науседа готовий відправити війська в Україну у рамках потенційної миротворчої місії після припинення вогню.

● Суд оголосив вирок екснардепці Кормишкіній: умовний термін, 20 млн віддати в бюджет і 1 млн – ЗСУ. У повідомленні антикорупційників не вказані імена, але за даними УП йдеться про (https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/21/7503941/) Кормишкіну та її чоловіка.

● Кабмін утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Держагенство координуватиметься Мінцифрою

● США согласились сделать для Венгрии исключение из санкций при оплате поставок российского газа — МИД Венгрии

● Німецький Бундесрат схвалив багатомільярдні інвестиції в оборону. Йдеться про фінансовий пакет на 500 млрд євро. Законопроєкт практично скасовує правило "боргового гальма" для витрат, необхідних на оборону країни.

● Ердоган прокоментував затримання мера Стамбула Імамоглу, заявивши, що уряд не витрачатиме час на «шоу опозиції».

● За «втрату довіри» та «оперативний провал», - півтора роки знадобилось Біньяміну Нетаньяху, щоб знайти і звільнити винного за те, що той пропустив атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Ним, на думку ізраїльського премʼєра, є Ронен Бар, голова служби «Шин Бет».Ширут га-бітахон га-клалі, служба загальної безпеки, або «Шин Бет», або «ШАБАК», є найбільшою структурою в розвідспільноті Ізраїлю.

● Трамп о своём сыне Бэрроне: возможно, его будущее - в технологиях, он хорош в технологиях.. я выключаю его компьютер, через 5 минут гляжу - компьютер снова включён! Как он это делает? У него потрясающие отношения с технологиями!

● ЄС не має наміру конфіскувати заморожені російські активи. Євросоюз припинив дискусію щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це свідчить текст висновків саміту ЄС від 20 березня, який потрапив у розпорядження кореспондентки DW.

● Мишустин распорядился выделить МИД россии 750 млн рублей на проведение музыкального конкурса «Интервидение»

● У кремлі заявляють, що наказ путіна про тимчасове припинення російськими військами атак на енергетичну інфраструктуру в Україні "залишається чинним і діє". При цьому Пєсков збрехав, мовляв, домовленість про те, що москва і Київ 30 днів не будуть атакувати деякі об'єкти, поки що стосується тільки енергетичної інфраструктури: "Це те, про що було домовлено"

● Пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, столкнулись с трудностями при получении необходимых лекарств в российских больницах. Препараты с инфликсимабом практически отсутствуют в аптеках большинства регионов, а информация об их наличии не всегда соответствует действительности.

● Зарплата 530 тысяч рублей в месяц — столько нужно, чтобы получить одобрение на ипотеку для двушки в москве.

● Суджа вошла в список городов, где можно оформить семейную ипотеку на вторичное жильё, сообщает «Дом рф». В программу также включены Воркута, Ухта, Норильск, Мурманск, Туапсе и другие населённые пункты, где на начало 2025 года строилось не более двух многоквартирных домов.

● Оппозиционер и иноагент Владимир Милов заявил, что российские матери, получившие материнский капитал при путине, после «свержения режима» должны будут вернуть эти деньги в бюджет.

● россиянам нужно 7326 рублей в месяц, чтобы выжить месяц – считают в Руспродсоюзе. Там посчитали, что минимальная стоимость продуктового набора с начала года выросла только на 1,9%. В эту сумму даже включили мясо, рыбу, овощи, фрукты, яйца, сахар, молочку — всего более 30 продуктов питания. Самая дорогая корзина оказалась на Чукотке — 16700 рублей. В москве - 8759 рубля, в Петербурге — 8563.

● В российских продуктах опять массово нашли «мясной клей». В твороге, сардельках и колбасе российских производителей снова массово обнаружили запрещенную добавку трансглютаминазу, известную как «мясной клей».

● «Новая эра цензуры в рунете» — на половине территории россии начали блокировать американские сервисы Cloudflare и Amazon. Под блокировку также попали Fastly, а вместе с ними — сервисы, завязанные на их инфраструктуру: YouTube, Twitch, TikTok, Steam, Epic Games, Duolingo и другие. Всего заблокировано около 1,5 миллиона IP-адресов.

● кремлёвский пропагандон Рыбарь откровенно признался, что россия не сбивала собственные дроны — это была история и словесная мишура. «В этот цирк поверили на Западе». А потом какой-нибудь спецпосланник какого-нибудь американского президента выступит с заявлением, что всю правду ему рассказывали россияне.

● Украина предложила перемирие, на которое россия благополучно наплевала. Не прошло и двух дней, как россия начала орать про «обезумевшее террористическое отребье». Что и следовало ожидать от российской пропаганды.

Новости портала «Весь Харьков»